Dışişleri Bakanlığı, Libya'da kurtarılan 7 Türk vatandaşının salimen yurda getirildiğini bildirdi - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı, Libya'nın doğusunda alıkonulan 7 Türk vatandaşının yoğun çalışmalar sonucunda salimen Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Libya'nın doğusunda alıkonulan 7 vatandaşımız, yürütülen yoğun temas ve çalışmaların neticesinde salimen yurda getirilmişlerdir." ifadesi kullanıldı.

Vatandaşların Türkiye'ye getiriliş sürecinin, Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği ve Milli İstihbarat Teşkilatı başta olmak üzere tüm ilgili birimler ve kurumlarca etkin eş güdüm ve iş birliği içinde sürekli olarak takip edildiği ve vatandaşların salimen serbest kalmaları için yoğun gayret sarf edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, yurda getirilen vatandaşlarımızla telefonla görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletmiştir. Vatandaşlarımızın serbest bırakılması sürecine katkı sağlayan tüm ilgili kurumlarımız başta olmak üzere Libya ve Katar hükümetlerine teşekkür ediyoruz."