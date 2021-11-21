Libya'da 2 yıldır alıkonulan 7 Türk yurda getirildi - Son Dakika

LİBYA'nın doğusunda asılsız iddialarla yaklaşık 2 yıldır alıkonulan 7 vatandaş, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Katar İstihbarat Teşkilatı'nın müşterek çalışmalarıyla yurda getirildi.

Libya'da çoğu lokantacılık sektöründe çalışan İlker Sağlık, Doğan Kıssa, Nurettin Çalık, Halil Gözel, Ahmet Selvi, Hidayet Yaprak ve Abdul Samet Akçay'ın kurtarılması amacıyla Dışişleri Bakanlığı ve MİT tarafından uzun süredir yürütülen çalışmalar başarıyla sonuçlandırıldı. Katar İstihbarat Teşkilatı'nın da destek verdiği çalışmalarla 7 vatandaş yurda getirildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, VATANDAŞLAR İLE GÖRÜŞTÜCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , yurda dönen vatandaşlarla telefonda görüşerek 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Vatandaşlar da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a devletin yakın ilgisi nedeniyle şükranlarını sundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, vatandaşların Türkiye 'ye getirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Libya'nın doğusunda alıkonulan 7 vatandaşın yürütülen yoğun temas ve çalışmaların neticesinde yurda getirildiği bildirildi. Açıklamada, "Bu süreçte, vatandaşlarımızın durumu, Trablus Büyükelçiliğimiz ve Milli İstihbarat Teşkilatımız başta olmak üzere tüm ilgili birimlerimiz ve kurumlarımız tarafından etkin bir eş güdüm ve iş birliği içinde sürekli olarak takip edilmiş, vatandaşlarımızın salimen serbest kalmaları için yoğun gayret sarf edilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız, yurda getirilen vatandaşlarımızla telefonla görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletmiştir. Vatandaşlarımızın serbest bırakılması sürecine katkı sağlayan tüm ilgili kurumlarımız başta olmak üzere Libya ve Katar hükümetlerine teşekkür ediyoruz" denildi.