Son Dakika Haberleri: Libya'da 200 düzensiz göçmen kurtarıldı
Son Dakika Güncel Libya'da 200 düzensiz göçmen kurtarıldı

Libya'da 200 düzensiz göçmen kurtarıldı

7 saat önce

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Deniz Kuvvetleri, başkent Trablus'un kuzey batı açıklarında 200 düzensiz göçmeni kurtardı.

Libya'da 200 düzensiz göçmen kurtarıldı, System.String[]

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Deniz Kuvvetleri, başkent Trablus'un kuzey batı açıklarında 200 düzensiz göçmeni kurtardı.

UMH'ye bağlı Deniz Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, Sahil Güvenlik Operasyon Odasına, biri Tunus sınırındaki Bukemmaş bölgesinin 80 mil açıklarından, diğeri de Zaviye kenti açıklarından olmak üzere iki imdat çağrısı yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, yapılan iki ayrı operasyonda 7'si kadın, 3'ü çocuk 200 düzensiz göçmenin kurtarıldığı bildirildi.

Kurtarılan düzensiz göçmenlerin Mısır, Fas ve Tunusluların da aralarında bulunduğu farklı Afrika ülkelerinden olduğu aktarılan açıklamada, düzensiz göçmenlerin insani ve tıbbi yardımın ardından Cenzur Barınma Merkezi'ndeki Göç ile Mücadele Birimine teslim edildiği kaydedildi.

Devrimin ardından yönetim boşluğu yaşayan Libya, yakın coğrafi konumu nedeniyle Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak isteyen Afrikalı göçmenlerin en önemli güzergahlarından birisi durumunda bulunuyor.

Ülkelerindeki iç savaş, çatışma, baskıcı rejimler veya ekonomik zorluklardan kaçarak Avrupa'ya gitmek için Libya üzerinden Sahra Çölü ve Akdeniz'i geçmeye çalışan Afrikalıların bir kısmı insan kaçakçılarının eline düşüyor, bazıları da çölde veya denizde hayatını kaybediyor.

Trablus, Libya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 01:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eminönü'ndeki balıkçılar yürütmeyi durdurma kararı için mahkemeye başvurdu
Eski CHP Milletvekili Eren Erdem tahliye oldu Son Dakika: Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ünlü sanatçı Yusuf İslam'ı kabul etti: Lokomotif maketi hediye etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2019 20:43:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Libya'da 200 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]