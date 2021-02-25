Libya'da 23 kişide İngiltere'de ortaya çıkan mutasyonlu Kovid-19 tespit edildi - Son Dakika

Libya'da 23 kişide İngiltere'de ortaya çıkan mutasyonlu Kovid-19 tespit edildi
25.02.2021 04:53
Libya'da 23 kişide İngiltere'de görülen mutasyonlu yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlandı.
Libya'da 23 kişide İngiltere'de görülen mutasyonlu yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlandı.
Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, moleküler biyoloji teknolojisiyle laboratuvar ortamında uzmanların yürüttüğü çalışmalar sonucu 23 kişinin testinde İngiltere'de görülen mutasyona uğramış Kovid-19 tespit edildi.
Ülkede son 24 saatte Kovid-19'dan 26 kişinin yaşamını yitirdiği, 561 yeni vakanın tespit edildiği ve 974 kişinin ise sağlığına kavuştuğu duyurulmuştu.
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