Libya'da 23 kişide İngiltere'de ortaya çıkan mutasyonlu Kovid-19 tespit edildi - Son Dakika

Ülkede son 24 saatte Kovid-19'dan 26 kişinin yaşamını yitirdiği, 561 yeni vakanın tespit edildiği ve 974 kişinin ise sağlığına kavuştuğu duyurulmuştu.

Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, moleküler biyoloji teknolojisiyle laboratuvar ortamında uzmanların yürüttüğü çalışmalar sonucu 23 kişinin testinde İngiltere'de görülen mutasyona uğramış Kovid-19 tespit edildi.

Libya 'da 23 kişide İngiltere'de görülen mutasyonlu yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlandı.

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