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Libya'da 27 göçmenin cesedi sahile vurdu - Son Dakika

Libya'da 27 göçmenin cesedi sahile vurdu

26.12.2021 13:59
Libya'da 27 göçmenin cesedi sahile vurdu

Libya açıklarında biri bebek, ikisi kadın 27 göçmenin cansız bedeni kıyıya vurdu.

Libya açıklarında biri bebek, ikisi kadın 27 göçmenin cansız bedeni kıyıya vurdu.

Libya Kızılayı Hums Şubesinden yapılan açıklamaya göre, dün gece Hums kentinin El-Allus bölgesi kıyısında, Akdeniz'i geçmeye çalışırken boğulan biri bebek 17 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı.

Kızılay ekiplerinin, bölgede yürüttükleri arama çalışmaları sırasında yakınlardaki bir plajda da ikisi kadın olmak üzere 10 ceset daha bulduğu, hala hayatta olan 3 göçmenin ise ekiplerce hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Söz konusu 3 göçmenin verdikleri ifade doğrultusunda kıyıdaki aramaların devam ettiği aktarıldı.

Kimlikleri henüz tespit edilemeyen cesetlerin, Libya üzerinden lastik botlarla Akdeniz'e açılan Afrikalı düzensiz göçmenlere ait olduğu belirtiliyor.

Sorumlu ülkeler mülteci dramını görmezden geliyor

Libya, son yıllarda yoksulluk ve çatışmalardan kaçan Afrikalı düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya geçişlerinde önemli noktalardan biri haline geldi.

Uluslararası Göç Örgütünden yapılan açıklamaya göre bu yıl şimdiye kadar yaklaşık 1500 düzensiz göçmen, Akdeniz'de önlenebilir deniz kazalarında boğularak hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler yetkililerinin yanı sıra sivil toplum kuruluşu üyeleri ve insan hakları aktivistleri, Orta Akdeniz rotası boyunca yaşanan acıların ve ölümlerin büyük bir kısmının önlenebilir olduğunun sık sık altını çiziyor.

Göçmenlere yönelik "geri itme" politikası uygulanması, acil durum çağrılarına cevap verilmemesi ve kurtarma çabalarının engellenmesi nedeniyle Avrupa Birliği ülkelerinin de bu göçmen ölümlerinde sorumluluğu bulunduğuna dikkati çekiliyor.

Libya'da 27 göçmenin cesedi sahile vurdu

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Kızılay, Akdeniz, Göçmen, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Libya'da 27 göçmenin cesedi sahile vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Libya'da 27 göçmenin cesedi sahile vurdu - Son Dakika
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