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Libya'da 27 göçmenin cesedi sahile vurdu - Son Dakika

Libya'da 27 göçmenin cesedi sahile vurdu

26.12.2021 23:03

Libya açıklarında biri bebek, ikisi kadın 27 göçmenin cansız bedeni kıyıya vurdu.

Libya açıklarında biri bebek, ikisi kadın 27 göçmenin cansız bedeni kıyıya vurdu.

Libya Kızılayı Hums Şubesinden yapılan açıklamaya göre, dün gece Hums kentinin El-Allus bölgesi kıyısında, Akdeniz'i geçmeye çalışırken boğulan biri bebek 17 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı.

Kızılay ekiplerinin, bölgede yürüttükleri arama çalışmaları sırasında yakınlardaki bir plajda da ikisi kadın olmak üzere 10 ceset daha bulduğu, hala hayatta olan 3 göçmenin ise ekiplerce hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Söz konusu 3 göçmenin verdikleri ifade doğrultusunda kıyıdaki aramaların devam ettiği aktarıldı.

Kimlikleri henüz tespit edilemeyen cesetlerin, Libya üzerinden lastik botlarla Akdeniz'e açılan Afrikalı düzensiz göçmenlere ait olduğu belirtiliyor.

Libya'da 27 göçmenin cesedi sahile vurdu
Libya'da 27 göçmenin cesedi sahile vurdu
Libya'da 27 göçmenin cesedi sahile vurdu

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Akdeniz, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Libya'da 27 göçmenin cesedi sahile vurdu - Son Dakika


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