Libya'da 316 düzensiz göçmen denizden kurtarıldı - Son Dakika
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Libya'da 316 düzensiz göçmen denizden kurtarıldı

31.03.2022 02:53
Libya'da 316 düzensiz göçmen denizden kurtarıldı

Libya açıklarında gerçekleştirilen iki ayrı operasyonla toplam 316 düzensiz göçmenin boğulmaktan kurtarıldığı bildirildi.

Libya açıklarında gerçekleştirilen iki ayrı operasyonla toplam 316 düzensiz göçmenin boğulmaktan kurtarıldığı bildirildi.

Libya Deniz Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ebu Kemmaş bölgesinin kuzeyindeki Libya sahillerinde iki şişme botta bulunan 203 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Operasyonları Odası'ndan verilen bilginin ardından yapılan operasyonla farklı uyruklardan oluşan düzensiz göçmenler kurtarılarak, Zaviye petrol tesisleri bölgesine çıkarıldı, gerekli yardımların yapılmasının ardından ilgili birimlere teslim edildi.

Öte yandan Ayn Libya haber sitesine göre, Sınır Tanımayan Doktorlardan yapılan açıklamada, Geo Barents gemisi tarafından dün Libya sahillerinde şişme botları batmak üzereyken üzerlerindeki 113 düzensiz göçmen boğulmaktan kurtarıldı.

Ayrıca, Libya Deniz Kurtarma Birimi'nde Teğmen Mervan Uhayda, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tobruk açıklarında 11 Mart'ta batan teknede olduğu düşünülen bir kişinin cesedinin denizden çıkarıldığını söyledi. Uhayda, söz konusu teknede 26 kişinin bulunduğunu 17'sinin cesedine daha önce ulaşıldığını, 5 Mısırlı ve bir Suriyelinin ise boğulmaktan kurtarıldığını ifade etti.

Libya, Kuzey Afrika'dan Avrupa'ya yasa dışı yollardan geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin en yoğun kullandığı güzergahlardan biri olarak kabul ediliyor.

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Sahil Güvenlik, Petrol, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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