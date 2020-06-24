Libya'da 4 Hafter milisi, UMH'ye teslim oldu
Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı 4 milisin, Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ordusuna silah bırakarak teslim oldukları duyuruldu.
Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı 4 milisin, Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ordusuna silah bırakarak teslim oldukları duyuruldu.
Libya'da hükümet tarafından başlatılan "Barış Fırtınası" operasyonu nedeniyle çekilmek zorunda kalan gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Halife Hafter'e bağlı 4 milis, Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi UMH ordusuna silah bırakarak teslim oldu. UMH'den yapılan açıklamada, teslim olan milisler hakkında idari sürecin başlatılacağı ve teslim olmaları sonucunda cezalarında indirim uygulanabileceği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 01:56 Kaynak: DHA
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