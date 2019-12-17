Libya'da 5 şehir, Trablus'u savunmak için Hafter'e karşı seferberlik ilan etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Libya'da 5 şehir, Trablus'u savunmak için Hafter'e karşı seferberlik ilan etti - Son Dakika

Libya'da 5 şehir, Trablus'u savunmak için Hafter'e karşı seferberlik ilan etti

6 saat önce

Libya'nın batısındaki 5 şehir, başkent Trablus'u Halife Hafter güçlerine karşı savunmak için seferberlik ilan etti.

Libya'da 5 şehir, Trablus'u savunmak için Hafter'e karşı seferberlik ilan etti, System.String[]

Libya'nın batısındaki 5 şehir, başkent Trablus'u Halife Hafter güçlerine karşı savunmak için seferberlik ilan etti.

Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) yürüttüğü "Burkan el-Gadab" operasyonu çatısı altında mücadele eden güçlerden yapılan yazılı açıklamalarda, Kabav, Zliten, Hums, Msallata ve Zaviye kentlerinde seferberlik ilan edildiği belirtildi.

Zaviye belediyesinden yapılan açıklamada, ülkenin her karış toprağını, yasa dışı darbeci çetelerden kurtarmak için tüm devrimci kentlerle tam koordine ve işbirliği içinde olma çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, seferlik ilan edildiği; bu çerçevede çatışmaların son bulması ve General Halife Hafter'in planlarının suya düşürülmesi için tüm imkanların kullanılacağı aktarıldı.

Msallata Belediyesinden yapılan açıklamada da UMH Başkanlık Konseyi'ne savaş için tüm imkanları seferber etme çağrısı yapıldı.

Kabav kenti Askeri Konseyi genel seferberlik hali ilan ettiğini duyurdu ve kentin tüm imkanlarının Hafter ile onun müttefiklerinin planlarına karşı verilen savaşın sona erdirilmesi için kullanılacağı vurgulandı.

Hums kenti sakinleri ve kanaat önderleri de genel seferberlik ilan edildiğini açıkladı.

Misrata Belediye Meclisi dün başkent Trablus'u Halife Hafter güçlerine karşı savunmak için seferberlik ilan etmişti.

Libya'nın doğusunda gayrimeşru silah zoruyla yönetimi ele geçirmeye çalışan emekli asker Halife Hafter, son olarak 12 Aralık'ta Trablus'a yönelik "Belirleyici Savaş" adıyla yeni bir saldırı emri verdiğini duyurmuştu.


General Hafter, 4 Nisan'da da Trablus'u ele geçirmek için birliklerine saldırı emri vermiş ve 48 saat içinde başkentin kontrolünü ele geçireceklerini iddia etmişti.


Bunun üzerine Libya'da uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri de Burkan el-Gadab Operasyonu'nu başlatmıştı.

Halife Hafter, Trablus, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 12:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler: Türkiye, Libya mutabakatıyla Doğu Akdeniz'deki oyunu bozdu
Çamaşır astığı sırada balkondan düşen genç kız öldü Kütahya'nın Simav ilçesinde deprem meydana geldi BAE, Türkiye'ye yaptırım için ABD'li senatörlere lobi çalışması yapmış

Son Dakika Haberleri
06:56 Arjantin'de İngiliz iş adamını öldürdüğü iddia edilen kişi yakalandı - Son Dakika
06:48 Chp'li urla belediye başkanı oğuz fetö'den tutuklandı - 2 - Son Dakika
06:45 Kolombiya'da hükümet karşıtı gösteriler sürüyor - Son Dakika
06:40 ABD Savunma Bakanı Esper'den İncirlik ve Kürecik değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika
06:36 Beylikdüzü'nde eğlence mekânı sahibi ve arkadaşı silahlı saldırıda yaralandı - Son Dakika
23:39 Çamaşır astığı sırada balkondan düşen genç kız öldü - Son Dakika
23:00 Kütahya'nın Simav ilçesinde deprem meydana geldi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 07:27:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Libya'da 5 şehir, Trablus'u savunmak için Hafter'e karşı seferberlik ilan etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]