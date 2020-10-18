Libya'da 5 toplu mezar daha bulundu - Son Dakika

Libya'da 5 toplu mezar daha bulundu

18.10.2020 19:40
Libya'da 5 toplu mezar daha bulundu, System.String[]

Libya'nın Terhune kentinde 5 toplu mezar daha bulundu.

Libya'nın Terhune kentinde 5 toplu mezar daha bulundu.

Libya'da Hafter'e bağlı güçlerden kurtarılan bölgelerde toplu mezarlar bulunmaya devam ediyor. Libya hükümeti tarafından bugün yapılan açıklamada, başkent Trablus'un 90 kilometre kuzeydoğusundaki Terhune kentinde 5 toplu mezar daha bulunduğu aktarıldı. Kayıpları Arama ve Tespit Kurumu'na bağlı Kalıntıları Araştırma Dairesi Başkanı Lütfi El Misurati yaptığı açıklamada, ekiplerin mezarlardaki çalışmalarının devam ettiğini ve şu ana kadar 12 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını ifade etti.

Kurum tarafından yapılan açıklamada ise, 5 Haziran'dan bu yana Trablus'un güneyinde ve Terhune'de bulunan toplu mezarlarda şu ana kadar toplam 102 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı aktarıldı.

(Muhammed Rabah/İHA)

Libya'da 5 toplu mezar daha bulundu
Libya'da 5 toplu mezar daha bulundu
Libya'da 5 toplu mezar daha bulundu

Halife Hafter, Trablus, Libya, Mezar, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Libya'da 5 toplu mezar daha bulundu - Son Dakika

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