Son Dakika Haberleri: Libya'da 5 Yıl Aradan Sonra Yerel Seçimler

Libya'da 5 Yıl Aradan Sonra Yerel Seçimler

1 saat önce

Libya'da 5 yıl aradan sonra ilk kez 9 ilçede yerel seçim yapıldı.

Libya'da 5 Yıl Aradan Sonra Yerel Seçimler, System.String[]
Libya'da 5 yıl aradan sonra ilk kez 9 ilçede yerel seçim yapıldı.

Libya'nın batısındaki 9 ilçede, Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) gözetiminde yerel seçimlere gidildi. Seçimler, 2014 yılında yapılan genel seçimlerin ardından ilk olma özelliği taşıyor.

"Libya 24" haber sitesine göre, ülkenin batısında UMH'nin kontrolü altındaki 9 ilçede kurulan 68 seçim merkezinde seçmenler sandığa gitti.

Merkezi Yerel Seçim Komitesi Başkanı Salim bin Tahiye, bugün yapılan seçimlere herhangi bir şaibenin karışmadığını söyledi.

Komiteden yapılan açıklamada, seçimlere katılım oranının, yüzde 40'a ulaştığı bilgisi verildi.

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonunca (UNSMIL) yapılan açıklamada da seçimlerden memnuniyet duyulduğu kaydedilerek, "Seçimler, 9 ilçede sorunsuz bir şekilde yapıldı. Bu, Libyalıların belediye seçimlerini demokratik bir şekilde yaptıklarının güçlü bir işareti." ifadesine yer verildi.

Merkezi Yerel Seçim Komitesinin seçim sonuçlarını ilerleyen günlerde açıklaması bekleniyor.

UMH'nin kontrolü altındaki diğer bölgelerde yeni dönemde belediye seçimlerinin yapılması planlanıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 02:32 Kaynak: AA

Libya, Güncel
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