Libya'da 6 Türkün alıkonulmasına Türkiye'den tepki: Hafter unsurları meşru hedef haline gelecektir
51 dakika önce
Dışişleri Bakanlığı: "Libya'da Hafter'e bağlı illegal milis güçlerce altı vatandaşımızın alıkonulması haydutluk ve korsanlık niteliğinde bir eylemdir"
Dışişleri Bakanlığı
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 08:23
: " Libya
'da Hafter'e bağlı illegal milis güçlerce altı vatandaşımızın alıkonulması haydutluk ve korsanlık niteliğinde bir eylemdir"
Dışişleri Bakanlığı: "Vatandaşlarımızın derhal serbest bırakılmalarını bekliyoruz. Aksi takdirde Hafter unsurları meşru hedef haline gelecektir."
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