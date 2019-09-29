Son Dakika Haberleri: Libya'da 71 düzensiz göçmen yakalandı
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Libya'da 71 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Deniz Kuvvetleri, başkent Trablus'un doğusundaki El-Hums kenti açıklarında 71 düzensiz göçmen yakalandığını açıkladı.

Libya'da 71 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Deniz Kuvvetleri, başkent Trablus'un doğusundaki El-Hums kenti açıklarında 71 düzensiz göçmen yakalandığını açıkladı.

Deniz Kuvvetleri'nin internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Hums kentinin 45 mil açıklarında bir şişme botta 71 düzensiz göçmen bulunduğu belirtildi.

Göçmenlerin 27'sinin Sudanlı, 25'inin Pakistanlı, 15'inin Mısırlı, 3'ünün Filistinli ve birinin Suriyeli olduğu kaydedilen açıklamada, bölgedeki sığınma merkezlerinden birine yerleştirilmeleri için girişimlerin sonuçsuz kalması üzerine düzensiz göçmenlerin serbest bırakıldıkları bildirildi.

Devrim sonrasında yönetim boşluğu yaşanan Libya, yakın coğrafi konumu nedeniyle Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak isteyen Afrikalı düzensiz göçmenlerin güzergahlarından biri olarak öne çıkıyor.

Trablus, Libya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 05:14 Kaynak: AA
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