Libya'da 8 siyasi partiden ortak hareket etme kararı - Son Dakika
Üye Girişi

Libya'da 8 siyasi partiden ortak hareket etme kararı

03.09.2022 15:18
Libya'da 8 siyasi partiden ortak hareket etme kararı

Libya'da 8 siyasi parti, ülkede yaşanan siyasi tıkanıklığa çözüm yolları bulunması amacıyla ortak hareket etme kararı aldı.

Libya'da 8 siyasi parti, ülkede yaşanan siyasi tıkanıklığa çözüm yolları bulunması amacıyla ortak hareket etme kararı aldı.

Bu çerçevede koordinasyon birliği kuran Ulusal Cephe, Değişim, Adalet ve Bina, Ulusal Güçler İttifakı, Kalkınmış Libya, Ulusal Çalışma, Ülkemin Akımı, Teknokrat Libya adlı partiler, ortak açıklama yaptı.

Ülkedeki siyasi tıkanıklığa çözüm yolları için girişimler ve teklifler sunulması, yerli ve uluslararası etkin taraflarla ortak iletişime geçilmesi hedeflendiği belirtilen açıklamada, şiddetin her türlü siyasi araç olarak kullanılmasını reddettiklerini, devletin askerileşmesi ve yönetime güç kullanılarak gelmenin bir darbe olarak kabul edildiği vurgulandı.

AA muhabirine açıklama yapan Değişim Partisi Genel Başkanı Cuma el-Gamati de bunun bir siyasi oluşum olmadığına dikkat çekmek için birliğe özel bir isim verilmediğini söyledi.

Yarın Yüksek Seçim Komisyonu Başkanı İmad es-Sayih ile görüşeceklerini bildiren Gamati, daha sonra parlamento, anayasa komisyonu, Libya Başkanlık Konseyi ve Birleşmiş Milletler'den yetkililerle bir araya geleceklerini kaydetti.

Gamati, söz konusu koordinasyon ile güçlü adımlar atacaklarına inandıklarını dile getirdi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Tobruk merkezli Temsilciler Meclisinin (TM) başbakan olarak atadığı Fethi Başağa'ya bağlı güçlerin bir süre önce başkent Trablus'ta yaptığı askeri yığınak sonucu 27 Ağustos'ta Bin Gaşir ve Sarim bölgelerinde iki taraf arasında başlayan yoğun çatışmalar, kentin merkezine de yayılmıştı. Söz konusu çatışmalarda 32 kişi hayatını kaybetmiş ve 159 kişi yaralanmıştı.

Girişimler sonucu taraflar arasındaki gerginlik sonlandırılmıştı.

YORUMLAR
500
Türkiye, Arnavutluk Silahlı Kuvvetlerine 40 araç bağışladı Türkiye, Arnavutluk Silahlı Kuvvetlerine 40 araç bağışladı Tunceli'de araç yoldan çıktı: 3 yaralı Tunceli'de araç yoldan çıktı: 3 yaralı
Kaynak: AA

Hizb-i İslami Partisi, Tragger, Libya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Libya'da 8 siyasi partiden ortak hareket etme kararı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:58 İç çamaşırsız şekildeki dansı ve frikiğiyle konuşulan Selen Görgüzel'den bomba pozlar
14:56 AK Partili Taşkesenlioğlu'nun boşanma aşamasındaki eşi Ünsal Ban, serbest bırakılmasının ardından yeniden gözaltına alındı
14:43 30 yıl sonra bir araya gelen İzel, Çelik ve Ercan'ın konserinde endişe yaratan anlar: Baygınlık geçiren İzel'in yardımına arkadaşları koştu
14:35 Miçotakis'ten Anastasiadis'e "Kıbrıs Cumhuriyeti" yazan uçak hediyesi: Kıbrıs ve Yunanistan, Türk revizyonizmine karşı iş birliği içinde olacak
13:18 Annesini yeni kaybeden Kibariye'nin dinleyicilerinden isteği yürek burktu: Sizden af diliyorum, "Annem" şarkısını okuyamayacağım
13:00 Ev hapsinde olan şarkıcı Gülşen'in önceden planlanan konserinde orkestra ve vokalistleri sahne alacak
12:58 AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan "erken seçim" iddialarına net yanıt: 2023'ün Haziran ayında inşallah demokratik şekilde gerçekleştirilecek
12:39 Edirne'ye girip bagajlarını tıka basa dolduran Bulgarlar, satın aldıkları eşyaları taşımakta zorlandı
12:36 Elazığ'da bir evden gelen kötü kokular ekipleri harekete geçirdi! Kokunun buzdolabında çürüyen etlerden geldiği ortaya çıktı
12:35 Hindistan'da sıra dışı olay: Hamile kadının karnını açan doktor, bebeği görünce doğumdan vazgeçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2022 15:18:17. #1.13#
SON DAKİKA: Libya'da 8 siyasi partiden ortak hareket etme kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement