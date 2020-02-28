Libya'da 9 Ocak'tan bu yana 21 sivil öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Libya'da 9 Ocak'tan bu yana 21 sivil öldü - Son Dakika

Libya'da 9 Ocak'tan bu yana 21 sivil öldü

6 saat önce

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin düzenlediği saldırılar sonucu 9 Ocak'tan bu yana 21 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Libya'da 9 Ocak'tan bu yana 21 sivil öldü, System.String[]

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin düzenlediği saldırılar sonucu 9 Ocak'tan bu yana 21 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in milislerinin düzenlediği saldırılar sonucu 9 Ocak'tan bu yana aralarında en az 13 çocuğun da bulunduğu 21 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. Açıklamanın devamında 9 Ocak-20 Şubat tarihleri arasında başkent Trablus'ta Hafter milislerinin yaptığı saldırılar sonucu 21 sivilin öldüğü, 31 sivilin de yaralandığı belirtildi.

Öte yandan 12 Ocak'ta Türkiye ve Rusya'nın ortak ateşkes çağrısını kabul etmesine rağmen Hafter'e bağlı milisler ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor.

(İHA)

Halife Hafter, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 01:30 Kaynak: İHA
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