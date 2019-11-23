Son Dakika Haberleri: Libya'da ABD'ye ait IHA kayboldu
Son Dakika Güncel Libya'da ABD'ye ait IHA kayboldu - Son Dakika

Libya'da ABD'ye ait IHA kayboldu

6 saat önce

ABD Afrika Komutanlığına (AFRICOM) ait bir insansız hava aracının Libya'da radardan kaybolduğu bildirildi.

Libya'da ABD'ye ait IHA kayboldu, System.String[]

ABD Afrika Komutanlığına (AFRICOM) ait bir insansız hava aracının Libya'da radardan kaybolduğu bildirildi. AFRICOM'dan yapılan açıklamada "Afrika Komutanlığına ait silahsız ve uzaktan kumandalı bir hava aracı Libya'nın Trablus bölgesi üzerinde 21 Kasım'da kayboldu." denildi.

İHA'lar ile Libya'da güvenlik durumu ve terör faaliyetlerinin gözetlendiği belirtilen açıklamada, "(İHA) Operasyonlar Libya'daki terörle mücadele faaliyetlerinde önemlidir ve tamamen hükümetle koordinasyon halinde yapılıyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Trablus, Afrika, Libya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 02:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Başkanı Trump: Ben olmasaydım, Hong Kong 14 dakikada yeryüzünden silinmiş olurdu
ABD'den, YPG/PKK'nın Suriye'nin doğusundaki petrol sahalarını kontrol etmesine destek ABD, Huawei ve ZTE ürünlerini "güvenlik tehdidi" gerekçesiyle yasakladı FETÖ firarisi Arif Erdem'in ABD'de olduğu ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2019 08:48:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Libya'da ABD'ye ait IHA kayboldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]