LİBYA'DA ALIKONULAN 6 TÜRK DENİZCİ İSTANBUL'DA (1)

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-Mustafa BAKIRHAN/ İSTANBUL DHA

Libya'da Hafter güçleri tarafından alıkonulan ve 1 Temmuz'da serbest bırakılan 6 Türk denizci Türkiye'ye döndü. İstanbul Havalimanı'na gelen 6 denizci başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere yetkililere teşekkür etti. Denizcilerin aileleriyle buluşmalarında ise duygu dolu anlar yaşandı.

Görüntü dökümü:

----------------

-Gelişleri

-denizcilerle röp.

-Aileleriyle buluşmaları

Detaylar