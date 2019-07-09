Son Dakika Haberleri: LİBYA'DA ALIKONULAN 6 TÜRK DENİZCİ İSTANBUL'DA (1)
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LİBYA'DA ALIKONULAN 6 TÜRK DENİZCİ İSTANBUL'DA (1)

1 saat önce

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL DHA Libya'da Hafter güçleri tarafından alıkonulan ve 1 Temmuz'da serbest bırakılan 6 Türk denizci Türkiye'ye döndü.

LİBYA'DA ALIKONULAN 6 TÜRK DENİZCİ İSTANBUL'DA (1), System.String[]

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-Mustafa BAKIRHAN/ İSTANBUL DHA 
Libya'da Hafter güçleri tarafından alıkonulan ve  1 Temmuz'da serbest bırakılan 6 Türk denizci Türkiye'ye döndü. İstanbul Havalimanı'na gelen 6 denizci başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere yetkililere teşekkür etti. Denizcilerin aileleriyle buluşmalarında ise duygu dolu anlar yaşandı. 

Görüntü dökümü:
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-Gelişleri
-denizcilerle röp.
-Aileleriyle buluşmaları
Detaylar 


Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 03:22 Kaynak: DHA
İstanbul, Libya, Güncel
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