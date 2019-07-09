Son Dakika Haberleri: Libya'da alıkonulan 6 Türk denizci İstanbul'da (1)
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Libya'da alıkonulan 6 Türk denizci İstanbul'da (1)

1 saat önce

LİBYA'da Hafter güçleri tarafından alıkonulan ve 1 Temmuz'da serbest bırakılan 6 Türk denizci Türkiye'ye döndü.

Libya'da alıkonulan 6 Türk denizci İstanbul'da (1), System.String[]
LİBYA'da Hafter güçleri tarafından alıkonulan ve  1 Temmuz'da serbest bırakılan 6 Türk denizci Türkiye'ye döndü. İstanbul Havalimanı'na gelen 6 denizci başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere yetkililere teşekkür etti. Denizcilerin aileleriyle buluşmalarında ise duygu dolu anlar yaşandı. 


 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 03:34 Kaynak: DHA
İstanbul, Türkiye, Güncel
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