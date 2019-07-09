LİBYA'DA ALIKONULAN 6 TÜRK DENİZCİ İSTANBUL'DA
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Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL DHALibya'da Hafter güçleri tarafından alıkonulan ve 1 Temmuz'da serbest bırakılan 6 Türk denizci Türkiye'ye döndü.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 03:33 Kaynak: DHA
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-Mustafa BAKIRHAN/ İSTANBUL DHA Libya
'da Hafter güçleri tarafından alıkonulan ve 1 Temmuz'da serbest bırakılan 6 Türk denizci Türkiye
'ye döndü. İstanbul
Havalimanı'na gelen 6 denizci başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
olmak üzere yetkililere teşekkür etti. Denizcilerin aileleriyle buluşmalarında ise duygu dolu anlar yaşandı.
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