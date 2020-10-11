LİBYA'DA ALIKONUNAN İKİ TÜRK TÜRKİYE'YE DÖNDÜ; SEVİNÇTEN YERİ ÖPTÜ (ÖZEL GÖRÜNTÜLERLE) - Son Dakika

LİBYA'DA ALIKONUNAN İKİ TÜRK TÜRKİYE'YE DÖNDÜ; SEVİNÇTEN YERİ ÖPTÜ (ÖZEL GÖRÜNTÜLERLE)

11.10.2020 05:45
LİBYA'DA ALIKONUNAN İKİ TÜRK TÜRKİYE'YE DÖNDÜ; SEVİNÇTEN YERİ ÖPTÜ (ÖZEL GÖRÜNTÜLERLE), System.String[]

LİBYA'DA ALIKONUNAN İKİ TÜRK TÜRKİYE'YE DÖNDÜ; SEVİNÇTEN YERİ ÖPTÜ (ÖZEL GÖRÜNTÜLERLE) Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL/DHA Libya'nın Sirte şehrinde Hafter güçleri tarafından alıkonulan iki Türk vatandaşı Misrata Başkonsolosluğu, İHH İnsani Yardım Vakfı ve Misrata Kızılay...

LİBYA'DA ALIKONUNAN İKİ TÜRK TÜRKİYE'YE DÖNDÜ; SEVİNÇTEN YERİ ÖPTÜ (ÖZEL GÖRÜNTÜLERLE)
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL/DHA
Libya'nın Sirte şehrinde Hafter güçleri tarafından alıkonulan iki Türk vatandaşı Misrata Başkonsolosluğu, İHH İnsani Yardım Vakfı ve Misrata Kızılay Şubesi koordinasyonu ile kurtarılarak gece saatlerinde Türkiye'ye geldi. İstanbul Yeni Havalimanına Trablus-İstanbul seferini yapan uçakla 02.30 sıralarında inen Yusuf Gürün ve Vahit Kiraz'ı İHH İnsani Yardım Vakfı yetkilileri karşıladı. Yaklaşık 8 aydır Libya'da alıkonulan iki Türk, havalimanında duygusal anlar yaşarken dua edip yeri öptüler
SEVİNÇTEN YERİ ÖPTÜLER
Türkiye'ye ayak basar basmaz kendisini görüntüleyen gazetecilerin "En çok neyi özlediniz?" sorusu üzerine, yeri öpen iki Yusuf Gürün DHA mikrofonlarına, "Bir girdaptan çıktık, bir cehennemden çıktı. Çok şükür devletimizden Allah yokluklarını vermesin. Libya Konsolosluğumuz olmak üzere, Libya Kızılay'ı olmak üzere, İHH İnsani Yardım Vakfından Taner Ağabeyim olmak üzere bize emeği geçen tüm arkadaşların hepsinden Allah razı olsun. Artık bu saatten sonra evimize kavuşacağız. Daha ne anlatılabilir ki yeri öpeceğim. Yoksa mümkün değil biz çıkamazdık. Halen orada arkadaşlarımız da var. Şu anda oradaki arkadaşlarımız çok zor durumda. Onların bir an önce devletimiz tarafından kurtarılacağından eminiz. O anlardan da güzel haberler bekliyoruz. Allah nasip ederse memleketimiz Adana'ya gideceğiz" dedi.
"ALLAH BİR DAHA YAŞATMASIN"
İHH İnsani Diplomasi Koordinatörü Taner Altun da, "Hamdolsun sağ salim geldiler, Allah bir daha yaşatmasın. Uzun ve zorlu bir süreçti. Çok sıkıntı ile karşılaştık. Sirte'den de çıktıkları zaman da bir hafta bir sıkıntı yaşadılar. Oradan da çıkmaları için bayağı çalışmamız oldu. Özellikle, Misrata Başkonsolosumuz Gürkan Beye, Libya Misrata Kızılay Şubesi çalışanları ve Şube Başkanı Necip Beye ve ismini sayamayacağım diğer Libya'lı arkadaşlarımıza ve bu konuda ki çalışmamızda insan diplomasi birimi olarak çalışma arkadaşlarımızın verdiği destekten dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Allah bir daha bu durumu kimseye yaşatmasın" dedi.

LİBYA'DA ALIKONUNAN İKİ TÜRK TÜRKİYE'YE DÖNDÜ; SEVİNÇTEN YERİ ÖPTÜ (ÖZEL GÖRÜNTÜLERLE)
LİBYA'DA ALIKONUNAN İKİ TÜRK TÜRKİYE'YE DÖNDÜ; SEVİNÇTEN YERİ ÖPTÜ (ÖZEL GÖRÜNTÜLERLE)
LİBYA'DA ALIKONUNAN İKİ TÜRK TÜRKİYE'YE DÖNDÜ; SEVİNÇTEN YERİ ÖPTÜ (ÖZEL GÖRÜNTÜLERLE)
LİBYA'DA ALIKONUNAN İKİ TÜRK TÜRKİYE'YE DÖNDÜ; SEVİNÇTEN YERİ ÖPTÜ (ÖZEL GÖRÜNTÜLERLE)

Türkiye, Misrata, Libya, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel LİBYA'DA ALIKONUNAN İKİ TÜRK TÜRKİYE'YE DÖNDÜ; SEVİNÇTEN YERİ ÖPTÜ (ÖZEL GÖRÜNTÜLERLE) - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

İşte Hatay'da ormanları yakan hainler! Belen'de yangını izledi, Erzin'de suçüstü yakalandı Yaptırdığı estetikle olay olan Seda Sayan, stilini de değiştirdi! İşte yeni hali Türkçe konuşurken araya İngilizce serpiştiren Şevval Şahin, kendini savunurken de aynı yöntemi kullandı 3 öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip hamile kalan öğretmen için 60 yıl hapis cezası isteniyor Firmalar ekim ayı fiyat listesini güncelledi! İşte marka marka sıfır otomobil fiyatları İzmir'de 6 kişiyi öldüren etil alkolden servet kazanıyorlar: 6-7 ayda villa sahibi olan var İkinci el otomobil fiyatları ne zaman düşecek? İşte uzman isimlerin yorumları Aslı Enver'den İsmail YK itirafı: Şarkısını dinlemekten alıkoyamıyorum
Ünlü anketçi Hakan Bayrakçı, canlı yayında Canan Kaftancıoğlu'na ağır sözlerle yüklendi Ünlü anketçi Hakan Bayrakçı, canlı yayında Canan Kaftancıoğlu'na ağır sözlerle yüklendi         
00:39
Erdoğan, 'Türkiye'de ölmek istiyorum' diyen Jak Kamhi için anında Çavuşoğlu'na talimat vermiş Erdoğan, 'Türkiye'de ölmek istiyorum' diyen Jak Kamhi için anında Çavuşoğlu'na talimat vermiş         
21:08
Ateşkese rağmen saldıran Ermenistan ordusu püskürtüldü Ateşkese rağmen saldıran Ermenistan ordusu püskürtüldü         
19:27
İşe gideceğini söyleyerek evden çıkan itfaiye eri, zeytinlikte kendini asarak intihar etti İşe gideceğini söyleyerek evden çıkan itfaiye eri, zeytinlikte kendini asarak intihar etti         
17:04
İki yıl önce kaybolan model Eloisa Pinto, gecekondu mahallesinde perişan halde bulundu İki yıl önce kaybolan model Eloisa Pinto, gecekondu mahallesinde perişan halde bulundu         
15:37
34 yıldır küs olan öz kardeşlerden fıkra gibi arazi kavgası 34 yıldır küs olan öz kardeşlerden fıkra gibi arazi kavgası         
15:33
Memur ve emeklinin aile yardımı 441 liraya yükselecek Memur ve emeklinin aile yardımı 441 liraya yükselecek         
15:08
Oğlu öldürülen annenin feryadı yürek dağladı: Hüseyin'imi getirin bana Oğlu öldürülen annenin feryadı yürek dağladı: Hüseyin'imi getirin bana         
14:33
Avrupa kulüpleri, Efecan Karaca için Alanya'nın kapısını çalmaya başladı Avrupa kulüpleri, Efecan Karaca için Alanya'nın kapısını çalmaya başladı         
14:16
Uşak'ta kaybolup ertesi gün Kütahya'da bulunan kardeşler: Biraz dışarı çıkalım, gezelim istedik Uşak'ta kaybolup ertesi gün Kütahya'da bulunan kardeşler: Biraz dışarı çıkalım, gezelim istedik         
13:45
Özgü Namal'ın vefat eden eşinin cansız bedenini bulduğu ortaya çıktı Özgü Namal'ın vefat eden eşinin cansız bedenini bulduğu ortaya çıktı         
13:39
Azerbaycan, ateşkesi ihlal eden Ermenistan ordusunun zırhlı araçlarını imha etti Azerbaycan, ateşkesi ihlal eden Ermenistan ordusunun zırhlı araçlarını imha etti         
13:29
Dört kişilik bir ailenin açlık ve yoksulluk sınırı Dört kişilik bir ailenin açlık ve yoksulluk sınırı "Asgari ücretlinin vay haline" dedirtiyor         
12:05
Sahada kazanan Azerbaycan masada mı kaybetti? Ateşkes metninde Türkiye yok Sahada kazanan Azerbaycan masada mı kaybetti? Ateşkes metninde Türkiye yok         
10:37
İspanya'daki Survivor'a damga vuran Ivana Icardi, sevgilisiyle öpüşürken çekilen fotoğrafını paylaştı İspanya'daki Survivor'a damga vuran Ivana Icardi, sevgilisiyle öpüşürken çekilen fotoğrafını paylaştı         
10:35
Senetlerde yazı mı rakam mı geçerli? Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar Senetlerde yazı mı rakam mı geçerli? Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar         
10:11
55 ili ilgilendiren 145 yıllık rüya gerçek oluyor! Karadeniz ile Akdeniz arası 6 saate inecek 55 ili ilgilendiren 145 yıllık rüya gerçek oluyor! Karadeniz ile Akdeniz arası 6 saate inecek         
08:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2020 06:13:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: LİBYA'DA ALIKONUNAN İKİ TÜRK TÜRKİYE'YE DÖNDÜ; SEVİNÇTEN YERİ ÖPTÜ (ÖZEL GÖRÜNTÜLERLE) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei