Libya'da anayasa referandumu önce yapılırsa seçimler 2022'ye sarkabilir - Son Dakika

Libya'da anayasa referandumu önce yapılırsa seçimler 2022'ye sarkabilir

27.02.2021 12:15
Libya'da anayasa referandumu önce yapılırsa seçimler 2022'ye sarkabilir, System.String[]

Libya Yüksek Seçim Kurulu Başkanı İmad es-Sayih, anayasa referandumuna öncelik verilmesi halinde 24 Aralık'ta yapılması planlanan başkanlık ve parlamento seçimlerinin gelecek seneye kalabileceğini belirtti.

Libya Yüksek Seçim Kurulu Başkanı İmad es-Sayih, anayasa referandumuna öncelik verilmesi halinde 24 Aralık'ta yapılması planlanan başkanlık ve parlamento seçimlerinin gelecek seneye kalabileceğini belirtti.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sayih, anayasa taslağı referandumu ile başkanlık ve parlamento seçimlerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Anayasa referandumunu yapabilmek için Temsilciler Meclisinin (TM) buna ilişkin yasayı onaylamasını beklediklerini söyleyen Sayih, "Siyasi Diyalog Forumu'nun Libya Anayasa Komitesine verdiği 60 günlük süre dolmasına rağmen henüz referandum yasası bize ulaşmadı." dedi.

Anayasa Komitesinde referandumun seçimlerden önce yapılıp yapılmayacağına ilişkin tartışmalar olduğunu hatırlatan Sayih, "Libya Devlet Yüksek Konseyi üyelerinin çoğu anayasa referandumunun seçimlerden önce yapılmasında hemfikir. TM heyeti ise bölündü. Bir kısmı önce seçimlerin, diğer kısmı referandumun gerçekleştirilmesini destekliyor. " diye konuştu.

Anayasa referandumunun üç bölgede yürütüleceğini aktaran Sayih, bir bölgede bile "hayır" çıkarsa sürecin başa döneceğini ve Anayasa Komitesinin tartışmalı maddeler üzerinde yeniden çalışmaya başlayacağını kaydetti.

Sayih, taslak için 3 yıl çalışan Komitenin 30 gün içinde değişiklikleri tamamlamasının mümkün olmadığını ve sürecin yıllar alabileceğini ifade etti.

Referandumdan "evet" çıksa bile 11 ay gerekli

Referandumundan "evet" çıksa dahi yeni anayasanın kabul edilmesi ve uygulanması için 11 aylık hazırlık sürecine ihtiyaç duyulacağını söyleyen Sayih, "Bu referandum seçim sonrasına ertelenmediği sürece, 24 Aralık 2021'de başkanlık ve parlamento seçimlerinin düzenlenmesi teknik olarak imkansız hale gelir." dedi.

Libya Yüksek Seçim Kurulu Başkanı, anayasa geçerse seçim sürecinin zorluğu ve zaman darlığı nedeniyle seçimlerin 2021'de değil, 2022 sonunda düzenlenebileceğini ifade etti.

Seçim Kurulunun yaşadığı sorunlar

Seçim sürecinin karşı karşıya olduğu zorluklara ilişkin Sayih, "Önceki yıllarda hükümetin Seçim Kuruluna desteğinin kesintiye uğraması, çalışmalarına verilen uluslararası desteğin azalmasına neden oldu. Bir milyon Libya dinarının (yaklaşık 225 bin dolar) tahsis edildiği bütçe seçim süreci için yeterli değil." ifadelerini kullandı.

Kurula uygulanan mali ablukanın, kalkınma sürecini yürütmesine izin vermediğini aktaran Sayih, seçimlerdeki sahtekarlığın Kurul için büyük bir zorluk olduğunu, bu durumu azaltmak için bir mekanizma oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Libya'da yeni anayasa için 2014'te çalışmalarına başlayan 60 üyeli Anayasa Komitesi, Temmuz 2017'de ülkenin kalıcı anayasası olacak taslak çalışmalarını bitirdiğini duyurmuştu.

BM öncülüğünde, farklı siyasi ve sosyal kesimleri temsilen seçilen 75 kişi ile yürütülen Libya Siyasi Diyalog Forumu, ülkede 24 Aralık 2021'de genel seçimlere gidilmesini kararlaştırmıştı.

Yüksek Seçim Kurulu, Parlamento, Anayasa, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Libya'da anayasa referandumu önce yapılırsa seçimler 2022'ye sarkabilir - Son Dakika


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