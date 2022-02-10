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Libya'da anayasal düzenlemenin son hali üzerinde anlaşmaya varıldı - Son Dakika

Libya'da anayasal düzenlemenin son hali üzerinde anlaşmaya varıldı

10.02.2022 04:41
Libya'da anayasal düzenlemenin son hali üzerinde anlaşmaya varıldı

Libya Devlet Yüksek Konseyi'ne bağlı Yol Haritası Komisyonu ile Tobruk'taki Temsilciler Meclisi arasında anayasal düzenlemenin son hali konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Libya Devlet Yüksek Konseyi'ne bağlı Yol Haritası Komisyonu ile Tobruk'taki Temsilciler Meclisi arasında anayasal düzenlemenin son hali konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi Sözcüsü Abdullah Buleyhık, sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki şahsi hesabından yaptığı açıklamada, iki komisyonun Tobruk'taki Meclis Divanı'nda bir araya geldiğini ve anayasal düzenlemeye ilişkin anlaşmaya varıldığını ifade etti.

Buleyhık, komisyonların anlaştığı düzenlemeler hakkında bilgi vermedi.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ülkede mevcut hükümetin görevine devam edeceğini ve yeni bir geçiş dönemine izin vermeyeceğini söylemişti.

Başbakan Dibeybe, Libya'daki ulusal televizyon kanalında halka hitaben yaptığı konuşmada, Tobruk'taki Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'in yeni bir hükümet kurulması yönündeki çalışmalarına değinerek, "İktidarı yalnızca seçilmiş bir hükümete devredeceğim ve diğer adayların da çekilmesi durumunda başbakanlık yarışından çekileceğim." ifadelerini kullanmıştı.

Ne olmuştu?

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti.

Ancak Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyinden oluşan taraflar, seçimlerin hukuki altyapısını belirleyecek kanunda uzlaşamadı.

Hukuki sorunlar nedeniyle seçimler planlanan tarihte yapılamadı.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ülkede mevcut hükümetin görevine devam edeceğini ve yeni bir geçiş dönemine izin vermeyeceğini söylemişti.

Başbakan Dibeybe, Libya'daki ulusal televizyon kanalında halka hitaben yaptığı konuşmada, Tobruk'taki Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'in yeni bir hükümet kurulması yönündeki çalışmalarına değinerek, "İktidarı yalnızca seçilmiş bir hükümete devredeceğim ve diğer adayların da çekilmesi durumunda başbakanlık yarışından çekileceğim." ifadelerini kullanmıştı.

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Temsilciler Meclisi, Dibeybe, Tobruk, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Libya'da anayasal düzenlemenin son hali üzerinde anlaşmaya varıldı - Son Dakika


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