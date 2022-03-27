Libya'da anlaşmazlık yaşayan güney kabileleri arasında uzlaşı sağlandı - Son Dakika
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Libya'da anlaşmazlık yaşayan güney kabileleri arasında uzlaşı sağlandı

27.03.2022 19:49
Libya'da anlaşmazlık yaşayan güney kabileleri arasında uzlaşı sağlandı

Libya'nın güney kesimindeki Murzuk kentinde aralarında anlaşmazlık bulunan Tebu ve El-Arab kabileleri arasında ABD gözetiminde uzlaşı anlaşması imzalandığı bildirildi.

Libya'nın güney kesimindeki Murzuk kentinde aralarında anlaşmazlık bulunan Tebu ve El-Arab kabileleri arasında ABD gözetiminde uzlaşı anlaşması imzalandığı bildirildi.

ABD'nin Libya Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) ara bulucuğunda ve Güneyli Yerel Arabulucular Örgütü iş birliğinde Libya'nın Murzuk kentindeki Tebu ve El-Arab kabileleri arasında uzlaşı için Tunus'ta görüşmeler yürütüldüğü duyuruldu.

ABD'nin Libyalılar arasında uzlaşıya destek olduğu kaydedilen açıklamada, Tunus'un başkentinde yapılan görüşmeler sonucu Tebu ve El-Arab kabile heyetlerinin, savaş yerine barışı seçtiği ve dün uzlaşı anlaşması imzaladığı belirtildi.

Söz konusu anlaşmanın kabileler arası çatışmalar nedeniyle göç etmek zorunda kalan iç göçmenlerin güvenli bir şekilde evlerine dönmesinin ve Murzuk halkına daha iyi hizmet sunulmasının önünü açtığı ifade edildi.

USAID'ın anlaşmanın uygulanmasına ve Murzuk'un barışın hüküm sürdüğü bir kent haline gelmesine destek olacağı aktarıldı.

Murzuk'ta 2 yıl önce söz konusu iki kabile arasında 8 ay süren çatışmalarda iki taraftan 100'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de göç etmek zorunda kalmıştı.

İki grup arasındaki çatışmaların çıkış sebebi hakkında ise çeşitli iddialar bulunuyor. El-Arab kabilesi Tebuların kendilerine saldırdığını iddia ederken, Tebular da El-Arab kabilesinin, kendilerinden bir genci yakması üzerine çatışmalar yaşandığını öne sürüyor. Bazıları ise çatışmaların altında siyasi sebepler yattığını ifade ediyor.

Libya'nın önde gelen etnik gruplarından birini oluşturan, kendilerine ait gelenek, görenek ve dilleri olan Tebular, ülkenin güney ve güneydoğusunda, Nijer ve Çad sınırını kapsayan bölgede yaşıyorlar.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Libya'da anlaşmazlık yaşayan güney kabileleri arasında uzlaşı sağlandı - Son Dakika


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