Libya'da askeri okul yurduna düzenlenen saldırının görüntüleri yayınlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Libya'da askeri okul yurduna düzenlenen saldırının görüntüleri yayınlandı - Son Dakika

Libya'da askeri okul yurduna düzenlenen saldırının görüntüleri yayınlandı

6 saat önce

Libya'da askeri okul yurduna düzenlenen saldırının görüntüleri yayınlandıLibya, (DHA)- Libya'da darbeci General Halife Hafter'e bağlı savaş uçaklarının, Trablus'un güneyindeki El-Hadbe bölgesinde bulunan askeri okulun yurduna düzenlediği saldırının görüntüleri yayınlandı.

Libya'da askeri okul yurduna düzenlenen saldırının görüntüleri yayınlandı

Libya, (DHA)- Libya'da darbeci General Halife Hafter'e bağlı savaş uçaklarının, Trablus'un güneyindeki El-Hadbe bölgesinde bulunan askeri okulun yurduna düzenlediği saldırının görüntüleri yayınlandı.

Trablus'un güneyindeki El-Hadbe bölgesinde bulunan askeri okulun yurduna düzenlenen saldırıda 30 kişi hayatını kaybetmiş, 33 kişi ise yaralanmıştı. Saldırıda ölenlerin çoğu 18 ila 25 yaşlarında öğrenciler olduğu belirtildi. Saldırıya ilişkin yayınlanan görüntülerde, bahçede sıraya girmiş öğrencilerin bulunduğu noktada büyük bir patlamanın meydan geldiği ve öğrencilerin etrafa kaçıştıkları görüldü.

Libya'da askeri okul yurduna düzenlenen saldırının görüntüleri yayınlandı

Halife Hafter, Trablus, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 02:03 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hafter'in, Trablus'ta askeri okula düzenlediği saldırı kameralara yansıdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT'in yeni 'Kale'sinde dünyaya net mesaj verdi: Teşkilat Libya'da üzerine düşeni yapıyor Son dakika: Sirte'ye saldıran darbeci Hafter güçleri püskürtüldü 15 yıllık sır çözüldü! İlaçla uyutulup, iple boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
20:42 Mersin'de 'kırmızı kod' teyakkuzu (EK) - Son Dakika
20:42 John Bolton, Senatodaki azil oturumunda ifade vermeye hazır - Son Dakika
20:39 Kuma getirdiği kadının dolandırdığı iddiasıyla şikayetçi oldu (2) - Son Dakika
20:39 Mersin'de 'kırmızı kod' teyakkuzu (5) - Son Dakika
20:37 Bozüyük'te eğitime bir gün ara verildi - Son Dakika
20:08 15 yıllık sır çözüldü! İlaçla uyutulup, iple boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı - Son Dakika
18:59 Bir aylık bebek 3 yaşındaki ağabeyinin kucağından yere düşüp hastanelik oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2020 20:46:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Libya'da askeri okul yurduna düzenlenen saldırının görüntüleri yayınlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]