Libya'da "Aşur Klasik" vücut geliştirme şampiyonası - Son Dakika
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Libya'da "Aşur Klasik" vücut geliştirme şampiyonası

19.03.2022 23:41

"Aşur Klasik" vücut geliştirme şampiyonasından detaylar "Aşur Klasik" vücut geliştirme şampiyonası organizatörü Muhammed Aşur ile röportaj Libyalı sporcu Sened Muhammed Haddad ile röportaj Türk sporcu Sercan Kaya ile röportaj TRABLUS - Libya'nın başkenti Trablus'ta "Aşur Klasik" vücut...

"Aşur Klasik" vücut geliştirme şampiyonasından detaylar

"Aşur Klasik" vücut geliştirme şampiyonası organizatörü Muhammed Aşur ile röportaj

Libyalı sporcu Sened Muhammed Haddad ile röportaj

Türk sporcu Sercan Kaya ile röportaj

TRABLUS - Libya'nın başkenti Trablus'ta "Aşur Klasik" vücut geliştirme şampiyonası düzenlendi. Türkiye, İran, Mısır, Kuveyt, Cezayir, Fas ve Tunus'tan çok sayıda sporcunun katıldığı şampiyonada yarışmacılar, dereceye girebilmek için hünerlerini sergiledi.

Libya'da Aşur Klasik vücut geliştirme şampiyonası
Libya'da Aşur Klasik vücut geliştirme şampiyonası
Libya'da Aşur Klasik vücut geliştirme şampiyonası

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Sercan Kaya, Röportaj, Libya, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Libya'da 'Aşur Klasik' vücut geliştirme şampiyonası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Libya'da "Aşur Klasik" vücut geliştirme şampiyonası - Son Dakika
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