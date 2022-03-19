Libya'da "Aşur Klasik" vücut geliştirme şampiyonası - Son Dakika

"Aşur Klasik" vücut geliştirme şampiyonasından detaylar

"Aşur Klasik" vücut geliştirme şampiyonası organizatörü Muhammed Aşur ile röportaj

Libyalı sporcu Sened Muhammed Haddad ile röportaj

Türk sporcu Sercan Kaya ile röportaj

TRABLUS - Libya'nın başkenti Trablus'ta "Aşur Klasik" vücut geliştirme şampiyonası düzenlendi. Türkiye, İran, Mısır, Kuveyt, Cezayir, Fas ve Tunus'tan çok sayıda sporcunun katıldığı şampiyonada yarışmacılar, dereceye girebilmek için hünerlerini sergiledi.