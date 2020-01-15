Libya'da ateşkes askıda - Son Dakika

Rusya'daki 'Libya' görüşmelerinden sonuç çıkmadı. Libya'da darbeci Hafter yanlısı Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi, ateşkesin sona erdiğini, savaşın devam edeceğini duyurdu.

Libya'daki kaos ise sürüyor. Sahadaki bu durum Hafter ve destekçileri işgale mi hazırlanıyor?' sorularını akıllara getiriyor. Önceki gün gerçekleştirilen görüşmelerde ateşkes için bir taslak metin hazırlamıştı. Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac ve beraberindenki heyet anlaşmayı onaylamış, Hafter ise metni imzalamadan masadan ayrılmıştı. 2 gün daha süre isteyen Hafer'den ise ateşkese dair herhangi bir açıklama gelmedi.

Libya'daki soruna siyasi çözüm bulunması için yürütülen Berlin Süreci de devrede. Almanya'nın ev sahipliğindeki zirve 19 Ocak'ta gerçekleştirilecek. Toplantıya Amerika, Rusya, Çin, Fransa, İngiltere ve Türkiye temsilcileri de katılacak.

(İHA)