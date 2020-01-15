Libya'da ateşkes askıda - Son Dakika
Son Dakika Güncel Libya'da ateşkes askıda - Son Dakika

Libya'da ateşkes askıda

6 saat önce

Rusya'daki 'Libya' görüşmelerinden sonuç çıkmadı.

Rusya'daki 'Libya' görüşmelerinden sonuç çıkmadı. Libya'da darbeci Hafter yanlısı Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi, ateşkesin sona erdiğini, savaşın devam edeceğini duyurdu.

Libya'daki kaos ise sürüyor. Sahadaki bu durum Hafter ve destekçileri işgale mi hazırlanıyor?' sorularını akıllara getiriyor. Önceki gün gerçekleştirilen görüşmelerde ateşkes için bir taslak metin hazırlamıştı. Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac ve beraberindenki heyet anlaşmayı onaylamış, Hafter ise metni imzalamadan masadan ayrılmıştı. 2 gün daha süre isteyen Hafer'den ise ateşkese dair herhangi bir açıklama gelmedi.

Libya'daki soruna siyasi çözüm bulunması için yürütülen Berlin Süreci de devrede. Almanya'nın ev sahipliğindeki zirve 19 Ocak'ta gerçekleştirilecek. Toplantıya Amerika, Rusya, Çin, Fransa, İngiltere ve Türkiye temsilcileri de katılacak.

(İHA)

Libya'da ateşkes askıda

Rusya, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 03:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Libya, Hafter'in imzalamadığı ateşkes anlaşmasına hangi ülkenin engel olduğunu açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile Libya'daki son durumu görüştü Rusya'da Medmedev'den boşalacak olan başbakanlık koltuğuna aday iki isim belli oldu Rusya'da Medvedev'in istifasının ardından başbakan olacak kişi belli oldu

Son Dakika Haberleri
21:58 Meksika'da gizli mezarda 5 ceset bulundu - Son Dakika
21:56 Konya, kendi ekosistemini "şehir coin" ile kuracak - Son Dakika
21:52 Putin'in Federal Meclise hitabı, hükümete istifa getirdi - Son Dakika
21:50 Şans Topu çekildi (1) - Son Dakika
21:48 Uluslararası Basın Enstitüsünden AA çalışanlarını gözaltına alan Mısır'a kınama - Son Dakika
21:13 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: AA ofisine polisinin müdahalesiyle ilgili gerekli temaslarda bulunuyoruz - Son Dakika
18:44 Seyir halindeyken okeye dönen sürücüyü yolcu affetmedi! - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2020 22:03:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Libya'da ateşkes askıda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]