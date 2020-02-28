Libya'da ateşkes görüşmelerinden sonuç çıkmadı, çatışmasızlık anlaşması ihlal edildi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Libya'da ateşkes görüşmelerinden sonuç çıkmadı, çatışmasızlık anlaşması ihlal edildi - Son Dakika Dünya

Libya'da ateşkes görüşmelerinden sonuç çıkmadı, çatışmasızlık anlaşması ihlal edildi

6 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde başlayan Libya siyasi görüşmelerinin ilk turundan sonuç alınamadı. Hafter güçlerinin başkent Trablus'a roket saldırısı düzenlediği bildirildi.

Libya'da ateşkes görüşmelerinden sonuç çıkmadı, çatışmasızlık anlaşması ihlal edildi, System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde başlayan Libya siyasi görüşmelerinin ilk turundan sonuç alınamadı. Başkent Trablus'ta ise şiddet olayları yaşanırken hastalar başka hastanelere sevk edildi.


BM nezdindeki meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ve ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'i temsil eden heyetlerin katılımıyla başlaması planlanan görüşmelerde, Libya'da kalıcı ateşkese ilişkin somut bir adım atılamadı.

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Birleşmiş Milletler, Cenevre, Trablus, Libya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 10:51 
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