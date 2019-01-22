Libya'da Ateşkes İmzalandı
5 dakika önce
Libya'nın başkenti Trablus'ta, bir haftadır devam eden çatışmaların sona ermesi için ateşkes anlaşması yapıldı.
Libya
'nın başkenti Trablus
'ta, bir haftadır devam eden çatışmaların sona ermesi için ateşkes anlaşması yapıldı.
Libya'nın başkenti Trablus'taki bir otelde düzenlenen basın toplantısında, Trablus ve Terhune kentlerindeki kabile liderleri bir araya geldi ve ateşkesin sağladığı ve esir değişimi yapıldığı duyuruldu.
Libyalı taraflar arasında imzalanan anlaşmada, silahlı grupların bulundukları yerlerden 15 kilometre geri çekilmesi, karşılıklı esir takası ve cenaze teslimi, yolların açılması, bariyerlerin kaldırılması, ağır silahların karargahlardaki yerlerine konulması öngörülüyor. Taraflar ayrıca, esir takası, göçmenlerin dönmesi ve güvenliği sağlanması için birliklerin kurulması konularında anlaştı. Trablus Uluslararası Havalımanının, Bin Gaşir ilçesinin gözetiminde olması için de anlaşma sağlandı.
Libya Sağlık Bakanlığı
tarafından yapılan açıklamada, 26 Ağustos - 23 Eylül
2018 tarihlerinde devam eden çatışmalarda 115 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti. - TRABLUS
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 12:10 Kaynak: İHA
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