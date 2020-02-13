Libya'da ateşkes talep eden BMGK kararı kabul edildi - Son Dakika
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Libya'da ateşkes talep eden BMGK kararı kabul edildi

31 dakika önce

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Libya'da derhal ön koşulsuz ateşkes, taraflara silah tedariğine son verilmesi, uluslararası silah ambargosuna uyulması, ülkedeki tüm paralı askerlerin geri çekilmesi ve krize hiçbir üye ülkenin müdahale etmemesini talep eden kararı kabul etti.

Libya'da ateşkes talep eden BMGK kararı kabul edildi, System.String[]

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Libya'da derhal ön koşulsuz ateşkes, taraflara silah tedariğine son verilmesi, uluslararası silah ambargosuna uyulması, ülkedeki tüm paralı askerlerin geri çekilmesi ve krize hiçbir üye ülkenin müdahale etmemesini talep eden kararı kabul etti.

İngiltere tarafından konseye sunulan ve Libya'da "kalıcı ateşkes" talebinde bulunan tasarı BM Güvenlik Konseyinde oylamaya sunuldu.

Oylamada karara 14 ülke destek verirken, tasarıdaki paralı askerlerin geri çekilmesi ifadesinden memnun olmayan ve veto hakkına sahip Rusya çekimser kaldı ve tasarı kabul edildi.

Libya'da derhal ön koşulsuz ateşkes talebinde bulunan kararda aynı zamanda BM üyesi tüm ülkelere taraflara silah tedariğine son verme, uluslararası silah ambargosuna uyulma, ülkedeki tüm paralı askerlerin geri çekilmesi ve krize hiçbir üye ülkenin müdahale etmemesi çağrısı da yapıyor.

Berlin Konferansına katılan tüm ülkelere ve uluslararası aktörlere bildire yer alan taahhütlerini yerine getirmesi ve Libya'daki krize müdahale etmekten kaçınmaları çağrısında da bulunulan kararda, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten ateşkesin denetlemesine ilişkin gerekli koşullar ve teklifler içeren bir rapor hazırlaması isteniyor.

Libya'daki taraflar ve uluslararası toplumun katılımıyla 19 Ocak'ta Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirilen Libya konulu konferansta ateşkes ve diyalog çağrısı yapılmıştı.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, 19 Ocak'ta Berlin Konferansı'nda yapılan ateşkes çağrısına rağmen ihlallerini sürdürüyor.

Libya, 2011'de devrik lider Muammer Kaddafi'nin öldürülmesinden bu yana devam eden iç savaş nedeniyle meşruiyet krizine sahne oluyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 12:48 Kaynak: AA
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