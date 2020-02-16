Libya'da ateşkes ve silah ambargosu taahhütleri izlenecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Libya'da ateşkes ve silah ambargosu taahhütleri izlenecek - Son Dakika

Libya'da ateşkes ve silah ambargosu taahhütleri izlenecek

6 saat önce

Libya Uluslararası İzleme Komitesi toplantısında ateşkes ve silah ambargosu taahhütlerinin izlenmesinde mutabık kalındı.

Libya'da ateşkes ve silah ambargosu taahhütleri izlenecek, System.String[]

Libya Uluslararası İzleme Komitesi toplantısında ateşkes ve silah ambargosu taahhütlerinin izlenmesinde mutabık kalındı.

Almanya'nın Münih kentinde Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin canlandırılması amacıyla düzenlenen Libya Uluslararası İzleme Komitesi toplantısına eş başkanlık eden Almanya ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ortak açıklama yayımlandı.

Açıklamada, Türkiye, Rusya, Fransa, Almanya, İngiltere, ABD, İtalya, Cezayir, Çin, Mısır, Tunus, Kongo Cumhuriyeti ve Birleşik Arap Emirlikleri temsilcilerinin yanı sıra BM, Afrika Birliği, Avrupa Birliği ve Arap Birliğinden üst düzey yetkililerin, Berlin'de 19 Ocak'ta düzenlenen Libya Konferansı'nın devamı niteliğinde bugün Münih'te bir araya geldikleri belirtildi.

Toplantıya katılanların Berlin Konferansı'nın sonuçlarının tam olarak uygulama taahhüdünü teyit ettikleri kaydedilen açıklamada, 12 Şubat'taki 2510 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararının memnuniyetle karşılandığı vurgulandı.

Açıklamada, toplantıda silah ambargosu ihlallerinin gündeme geldiği vurgulanarak bakanların söz konusu ambargonun kapsamlı uygulanmasına katkıda bulunmak için kararlılıklarını yineledikleri, ambargonun daha etkili şekilde denetlenmesi konusunda sağlanan ilerlemeden memnuniyet duyulduğu ortaya kondu.

BM'nin Berlin Konferansı sonuçlarının uygulanması konusunda gösterdiği çabaların memnuniyetle karşılandığının altı çizilen açıklamada, Libyalı aktörlere mevcut ateşkesi sürdürme ve kalıcı ateşkes konusunda müzakereleri hızlandırma konusunda güçlü bir çağrıda bulunulduğu kaydedildi.

Eş başkanların açıklamasında, İsviçre'nin Cenevre kentinde 3-8 Şubat'ta yapılan 5+5 formatındaki askeri komite toplantılarından memnuniyet duyulduğu, 18 Şubat'ta başlayacak bir sonraki toplantının da not edildiği belirtildi.

Bir sonraki Libya Uluslararası İzleme Komitesi eş başkanlığının İtalya'da olacağı, daha sonra da sırasıyla Arap Birliği ve Avrupa Birliği'ne geçeceği bilgisi paylaşıldı.

Toplantıda Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil etti.

Berlin, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 04:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Libya UMH Başkanı Serrac: Hafter gibi halkı öldürmek için paralı asker getirmedik
Bakan Çavuşoğlu'ndan İdlib açıklaması: Rusya'ya kalıcı ateşkes tesis edilmesi gerektiğini söyledik Son Dakika: Türkiye-İran sınırında 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Van'da da hissedildi İran'dan ABD'ye gözdağı: Müzakere masasına oturmaya mecbur bırakacağız

Son Dakika Haberleri
21:41 Serdar Ortaç yeni aşkını itiraf etti!
21:36 Survivor 2020 yarışmacıları Perviz ve Yasin ilk bölümde kavga etti
20:25 Yılmaz Erdoğan, yeni şiir kitabında eski eşi Belçim Bilgin için yazdığı şiiri yayınladı
19:18 Ünlü şarkıcı Sıla 2 aylık hamile olduğu iddialarını yalanladı
17:44 Uğradığı saldırının ardından yoğun bakıma alınan sosyal medya fenomeni Ares Özdemir'in beyin ölümü gerçekleşti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2020 22:34:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Libya'da ateşkes ve silah ambargosu taahhütleri izlenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]