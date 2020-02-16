Libya'da ateşkes ve silah ambargosu taahhütlerine yakın takip kararı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Libya'da ateşkes ve silah ambargosu taahhütlerine yakın takip kararı - Son Dakika Dünya

Libya'da ateşkes ve silah ambargosu taahhütlerine yakın takip kararı

17 dakika önce

Libya Uluslararası İzleme Komitesi toplantısında, Libyalı aktörlere mevcut ateşkesi sürdürme ve kalıcı ateşkes konusunda müzakereleri hızlandırma konusunda güçlü bir şekilde çağrıda bulunuldu

Libya'da ateşkes ve silah ambargosu taahhütlerine yakın takip kararı, System.String[]

Libya Uluslararası İzleme Komitesi toplantısında ateşkes ve silah ambargosu taahhütlerinin izlenmesinde mutabık kalındı.


Almanya'nın Münih kentinde Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin canlandırılması amacıyla düzenlenen Libya Uluslararası İzleme Komitesi toplantısına eş başkanlık eden Almanya ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ortak açıklama yayımlandı.

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Almanya, Libya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 05:18 
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