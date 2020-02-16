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Libya'da ateşkes ve silah ambargosu taahhütlerine yakın takip kararı
17 dakika önce
Libya Uluslararası İzleme Komitesi toplantısında, Libyalı aktörlere mevcut ateşkesi sürdürme ve kalıcı ateşkes konusunda müzakereleri hızlandırma konusunda güçlü bir şekilde çağrıda bulunuldu
Libya Uluslararası İzleme Komitesi toplantısında ateşkes ve silah ambargosu taahhütlerinin izlenmesinde mutabık kalındı.
Almanya'nın Münih kentinde Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin canlandırılması amacıyla düzenlenen Libya Uluslararası İzleme Komitesi toplantısına eş başkanlık eden Almanya ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ortak açıklama yayımlandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 05:18
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