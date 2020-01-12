Libya'da ateşkes yürürüğe girdi - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Libya'da ateşkes yürürüğe girdi - Son Dakika Dünya

Libya'da ateşkes yürürüğe girdi

6 saat önce

Rusya ve Türkiye'nin çağrısı sonrası Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Ulusal Ordu arasında varılan ateşkes TSİ 01:00'de yürürlüğe girdi.

Libya'da ateşkes yürürüğe girdi, System.String[]

Libya'da, Rusya ve Türkiye'nin çağrısı sonrası Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Ulusal Ordu arasında varılan ateşkes TSİ 01: 00'de yürürlüğe girdi. General Halife Hafter'in komutasındaki Libya Ulusal Ordusu, ülkenin batısında süren askeri operasyonlarını durdurduğunu açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) taraflara, ateşkes koşullarına uyma ve sorunları diyalog yoluyla çözme çağrısında bulundu.

General Halife Hafter'e bağlı güçler Nisan ayından bu yana başkent Tripoli'yi ele geçirmeye çalışıyordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Çarşamba günü İstanbul'da, Libya'da savaşan taraflara ateşkes çağrısı yapmıştı.

Libya'da Türkiye BM destekli Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni ve Başbakan Fayez al Sarraj'ı, Rusya ise ülkenin doğusunu kontrol eden General Halife Hafter'i ve ona bağlı Libya Ulusal Ordusu'nu destekliyor.

Kalın: Türkiye'nin izlediği barış diplomasisinin somut neticeleri

Cumhurbaçkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Libya ve Suriye'nin İdlib vilayetindeki ateşkes anlaşmasının Türkiye'nin izlediği barış diplomasisinin somut neticeleri olduğunu söyledi.

Cumartesi günü Moskova'da Vladimir Putin'le görüşen Almanya Başbakanı Angela Merkel ise Berlin'de Libya için barış konferansı düzenleneceğini açıkladı.





Angela Merkel, Putin ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Rusya ve Türkiye'nin ortak çabalarının başarılı olmasını temenni ediyoruz. Berlin'deki barış görüşmeleri için yakında davetiyeleri yollayacağız" dedi.

Merkel barış görüşmelerine BM'nin öncülük edebileceğini söylerken, Putin Libya'da çözüme katkıda bulunacak tüm ülkelerin konferansa katılması gerektiğini söyledi.





Libya'nın başkent Trablus ve Sirte gibi batısındaki şehirleri BM tarafından desteklenen ve uluslararası alanda tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti, doğusundaki şehirler Tobruk merkezli General Halife Hafter'e bağlı gruplar, büyük oranda çöl olan güney kesimleri ise yerel aşiretler tarafından kontrol ediliyor.

Türkiye, Rusya, Libya, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 11:50 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Libya'nın ateşkes kararı sonrası Türkiye'den ilk açıklama yapıldı
Son dakika: Devlet Bahçeli: Emperyalist husumetin hedefinde Türkiye ve büyük Türk milleti vardır Darbeci Hafter, 24 saat geçmeden ateşkesi ihlal etti ABD Başkanı Trump'tan İran'a uyarı: Dünya izliyor, protestocuları öldürmeyin

Son Dakika Haberleri
18:48 AK Partili Ünal: "Biz bu dünyaya kuru bir iktidar kavgası için gelmedik" - Son Dakika Haber
18:47 Darbeci Hafter, 24 saat geçmeden ateşkesi ihlal etti - Son Dakika Haber
18:39 Çöp konteynerinde ceset bulundu - Son Dakika Haber
18:37 ATP Cup'ta İspanya'yı finalde yenen Sırbistan şampiyon oldu - Son Dakika Haber
18:30 Makineye bağlı yaşayan oğlu için organ bağışı çağrısında bulundu - Son Dakika Haber
17:35 Bir siyanür vakası daha! Ablanın uyanıklığı faciayı önledi - Son Dakika Haber
17:33 ABD Başkanı Trump'tan İran'a uyarı: Dünya izliyor, protestocuları öldürmeyin - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2020 18:48:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Libya'da ateşkes yürürüğe girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]