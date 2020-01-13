Libya'da ateşkesin ilk saatlerinde karşılıklı ihlal suçlamaları

Birleşmiş Milletler'in (BM) tanıdığı Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile ülkenin büyük bir kısmını yönetimi altında tutan General Halife Hafter'e bağlı güçlerin pazar günü başlayan ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği belirtildi.



Libya'nın başkenti Trablus'ta çatışmaların sürdüğü ve her iki tarafın da söz konusu saldırılar için birbirini suçladığı ifade ediliyor. UMH'ye bağlı güçler Salah el Din ve El Rabie Vadisi'nde bazı Hafter güçlerinin ateşkesi ihlal ettiğini açıklarken, General Hafter'e bağlı komutan Mabrouk el Gazawi, UMH askerlerinin her türlü silahla birçok noktaya saldırı düzenlediğini söyledi. Söz konusu çatışmalarda Türk yapımı bir insansız hava aracının da düşürüldüğü iddia ediliyor.