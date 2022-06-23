Libya'da bakanları taşıyan helikopter teknik arıza nedeniyle acil iniş yaptı - Son Dakika
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Libya'da bakanları taşıyan helikopter teknik arıza nedeniyle acil iniş yaptı

23.06.2022 20:58
Libya'da bakanları taşıyan helikopter teknik arıza nedeniyle acil iniş yaptı

Libya'da bakanları taşıyan helikopterin teknik arıza nedeniyle kalkıştan kısa süre sonra acil iniş yaptığı bildirildi.

Libya'da bakanları taşıyan helikopterin teknik arıza nedeniyle kalkıştan kısa süre sonra acil iniş yaptığı bildirildi.

Libya Ulusal Birlik Hükumeti Sözcüsü Muhammed Hammude, AA'ya yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulu toplantısının başkent Trablus'un güneyinde yer alan Cadu kentinde yapıldığını söyledi.

Toplantının ardından bazı bakanları taşıyan helikopterin kalkıştan kısa süre sonra teknik arıza sebebiyle acil iniş yaptığını aktaran Hammude, herhangi bir can kaybının yaşanmadığı ancak helikopterde maddi hasarın oluştuğunu ifade etti.

Hammude, Başbakan Abdulhamid Dibeybe'nin söz konusu helikopterde olmadığını kaydetti.

Ulusal Birlik Hükümeti, 2022 yılındaki 8'nci olağan toplantısını başkent Trablus'un 180 kilometre güneybatısında yer alan Cadu kentinde gerçekleştirdi.

Ulusal Birlik Hükumeti, Tobruk'taki Temsilciler Meclisinin başbakan seçtiği Fethi Başağa'ya yakın güçlerin kontrolündeki Zentan kentine komşu Cadu'da yaptığı olağan toplantısıyla görevine devam edeceği mesajını veriyor.

Libya'da seçim çıkmaz

Birleşmiş Milletler öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti ancak seçimler planlanan tarihte yapılamamıştı.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükumeti'nin görev süresinin 24 Aralık 2021'de dolduğu gerekçesiyle 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa'yı başbakan seçti, 1 Mart'ta ise Başağa hükumeti güvenoyu aldı.

Libya Ulusal Birlik Hükumeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak görevinin başında olduğunu, görevi ancak seçilmiş bir hükumete teslim edeceğini söylemişti.

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Kaynak: AA

Tripoli, Libya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Libya'da bakanları taşıyan helikopter teknik arıza nedeniyle acil iniş yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Libya'da bakanları taşıyan helikopter teknik arıza nedeniyle acil iniş yaptı - Son Dakika
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