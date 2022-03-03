Libya'da Başağa hükümeti Ekonomi Bakanı görevi reddettiğini açıkladı - Son Dakika
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Libya'da Başağa hükümeti Ekonomi Bakanı görevi reddettiğini açıkladı

03.03.2022 13:06
Libya'da Başağa hükümeti Ekonomi Bakanı görevi reddettiğini açıkladı

Libya'da 10 Şubat'ta Tobruk'taki Temsilciler Meclisi (TM) tarafından başbakan olarak seçilen Fethi Başağa hükümetinin Ekonomi Bakanı Cemal Selim Şaban görevi reddetti.

Libya'da 10 Şubat'ta Tobruk'taki Temsilciler Meclisi (TM) tarafından başbakan olarak seçilen Fethi Başağa hükümetinin Ekonomi Bakanı Cemal Selim Şaban görevi reddetti.

Libya merkezli "February" televizyon kanalı tarafından yayınlanan video mesajda Cemal Selim Şaban, 1 Mart'ta TM'de yapılan oturumun yasalara aykırı olduğunu söyledi.

Şaban, Libya Devlet Yüksek Konseyi başkanlığından yapılan açıklamadan da anlaşılacağı üzere Konsey ile de organize hareket edilmediğine dikkati çekti.

Ülkede yaşanan son gelişmelerin, ülke barış ve güvenliğini tehdit ettiğini vurgulayan Şaban, yaşananların ülkeyi karanlık bir tünele soktuğunu ve kan dökülmesine neden olabileceğini söyleyerek, şunları ifade etti:

"Ülkeyi savaşa ve yıkıma sürükleyecek, başkentte kargaşaya neden olacak bir hükümette bulunmak benim için onur kaynağı değildir. Bu nedenle Libya halkına destek vermek adına bana verilen Ekonomi Bakanlığı görevini reddettiğimi ilan ediyorum."

Yemin töreninin yapılacağı gün hava sahasının kapatıldığı iddiası

Sivil Havacılık Kurumu tarafından Libya hava sahasının kapatıldığı, Trablus Mitiga Havalimanı'ndan kalkış ve inişlerin durdurulduğu iddia ediliyor.

Konuyla ilgili Ulusal Birlik Hükümeti tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Başağa hükümetinin bugün Tobruk'ta yemin töreni düzenlemesi bekleniyordu.

Ne olmuştu?

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti. Ancak seçimler planlanan tarihte yapılamadı.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresinin 24 Aralık 2021'de dolduğu gerekçesiyle 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa'yı başbakan seçti. 1 Mart'ta ise Başağa hükümetine güvenoyu verdi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak, görevinin başında olduğunu ve görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini söyledi.

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Temsilciler Meclisi, Ekonomi Bakanı, Tobruk, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Libya'da Başağa hükümeti Ekonomi Bakanı görevi reddettiğini açıkladı - Son Dakika


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