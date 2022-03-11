Libya'da Başağa hükümeti görevi başkent Trablus'ta devralma hazırlığı yapıyor - Son Dakika
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Libya'da Başağa hükümeti görevi başkent Trablus'ta devralma hazırlığı yapıyor

11.03.2022 10:06
Libya'da Başağa hükümeti görevi başkent Trablus'ta devralma hazırlığı yapıyor

Libya'da Tobruk'taki Temsilciler Meclisi tarafından yeni başbakan olarak belirlenen Fethi Başağa barışçıl yöntemlerle görevi devralacağını yineledi.

Libya'da Tobruk'taki Temsilciler Meclisi tarafından yeni başbakan olarak belirlenen Fethi Başağa barışçıl yöntemlerle görevi devralacağını yineledi.

Başağa hükümeti basın ofisinden yapılan açıklamada, hükümetin Trablus'ta görevini yerine getirme ve tüm düzenlemeleri sorumlulukla tamamlama yolunda çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, Başağa hükümetinin yakında çalışmalarına yasalar gereği Trablus'ta başlayacağı kaydedildi.

Kan dökülmemesi konusunda özen gösterildiği vurgusu yapılan açıklamada, "Trablus'a yönelen askeri gücün çatışma değil, vatanperver insanların daveti üzerine ve güvenlik hedefiyle hareket ettiği ve ardından kışlasına döndüğü" ifadelerine yer verildi.

Trablus çevresinde yaşanan askeri hareketlilik

Başkent Trablus yakınlarındaki Humus ve Terhune gibi kentlerde dün akşamdan itibaren yaşanan askeri hareketliliğin ardından uluslararası kuruluşlardan açıklamalar geldi.

Libya Birleşmiş Milletler Destek Misyonu (UNSMIL), başkent ve çevresinde güvenlik konusunda yaşanan gelişmelerin yakından takip edildiğini belirterek, taraflara sükunet çağrısında bulundu.

ABD'nin Libya Büyükelçisi ve Özel Temsilcisi Richard B. Norland'un da Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Fethi Başağa ile görüştüğü bildirildi.

Ne olmuştu?

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti. Ancak seçimler planlanan tarihte yapılamadı.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresinin 24 Aralık 2021'de dolduğu gerekçesiyle, 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda eski İçişleri Bakanaı Fethi Başağa'yı başbakan seçti. Meclis 1 Mart'ta da Başağa hükümetine güvenoyu verdi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise, Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak, görevinin başında olduğunu ve görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini söyledi.

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Temsilciler Meclisi, Tripoli, Tobruk, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Libya'da Başağa hükümeti görevi başkent Trablus'ta devralma hazırlığı yapıyor - Son Dakika


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