Libya'da Başağa hükümeti, güneydeki başbakanlık ofisini devraldı - Son Dakika
Üye Girişi

Libya'da Başağa hükümeti, güneydeki başbakanlık ofisini devraldı

22.03.2022 18:20
Libya'da Başağa hükümeti, güneydeki başbakanlık ofisini devraldı

Libya'nın doğusunda yer alan Tobruk'taki Temsilciler Meclisi tarafından yeni başbakan olarak seçilen Fethi Başağa'nın yardımcısı Ali el-Katrani öncülüğündeki bir heyet, resmi bir devir teslim töreni olmaksızın ülkenin güneyinde bulunan Sebha kentindeki başbakanlık ofisini devraldı.

Libya'nın doğusunda yer alan Tobruk'taki Temsilciler Meclisi tarafından yeni başbakan olarak seçilen Fethi Başağa'nın yardımcısı Ali el-Katrani öncülüğündeki bir heyet, resmi bir devir teslim töreni olmaksızın ülkenin güneyinde bulunan Sebha kentindeki başbakanlık ofisini devraldı.

Başağa hükümetinden, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

Geçtiğimiz günlerde ülkenin doğusunda, bugün de güneyinde yer alan Sebha kentinde başbakanlık ofisinin devralındığı bildirilen açıklamada, "Yakın gelecekte de başkent Trablus'taki başbakanlık ofisini barışçıl ve sorunsuz bir şekilde devralacağız." ifadeleri yer aldı.

Sebha'daki başbakanlık ofisinin devralınması sürecine Katrani'nin yanı sıra, Başağa hükümetinde ülkenin güneyinden sorumlu başbakan yardımcısı olan Selim Matuk Muhammed de katıldı.

Başağa'nın yardımcısı Katrani, ülkenin doğusundaki Bingazi'de bulunan başbakanlık ofisini de 16 Mart'ta herhangi bir devir teslim töreni olmaksızın devralarak çalışmalara başlamıştı.

YORUMLAR
500
Libya'da iç hat uçuşları yeniden başladı Libya'da iç hat uçuşları yeniden başladı

Temsilciler Meclisi, Tripoli, Tobruk, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Libya'da Başağa hükümeti, güneydeki başbakanlık ofisini devraldı - Son Dakika


Son Dakika
18:10 Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'nin onayladığı "Stratejik Pusula" belgesine tepki: Doğru stratejilere taşımayacağı aşikardır
17:57 Hurma fiyatı geçen seneye göre yüzde 35 zamlandı
17:54 Güldür Güldür'de Sırrı Süreyya Önder taklidi izleyicilerden tam not aldı
17:30 Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien İsmael oldu!
17:25 Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 4,3 şiddetinde sarsıntı yaşandı
17:15 22 Mart 2022 Salı günü altının kilogramı 912 bin liraya yükseldi
17:10 Acun Ilıcalı, Emre Belözoğlu'nu Hull City'ye götürüyor!
17:02 Soma maden faciası sonrası madenciyi tekmelemişti! Yusuf Yerkel, görevine resmen başladı
16:58 Hollanda Başkanı Rutte'den dikkat çeken talep! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO ve AB ile uyum içinde olmasını istiyor
15:54 Samsun'da barajlar doldu, 2 yıllık su birikti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 18:29:33. #1.11#
SON DAKİKA: Libya'da Başağa hükümeti, güneydeki başbakanlık ofisini devraldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement