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Libya'da Başağa'nın tek rakibi olan Bibas, başbakanlık yarışından hileyle uzaklaştırıldığını söyledi Açıklaması - Son Dakika

Libya'da Başağa'nın tek rakibi olan Bibas, başbakanlık yarışından hileyle uzaklaştırıldığını söyledi Açıklaması

13.02.2022 15:48
Libya'da Başağa'nın tek rakibi olan Bibas, başbakanlık yarışından hileyle uzaklaştırıldığını söyledi Açıklaması

Libya'nın doğusunda yer alan Tobruk'taki Temsilciler Meclisinde düzenlenen başbakanlık seçiminde Fethi Başağa'nın tek rakibi olan Halid-el Bibas, oylama esnasında adaylıktan çekildiği yönünde Meclis Başkanı Akile Salih tarafından yapılan açıklamayı yalanladı.

Libya'nın doğusunda yer alan Tobruk'taki Temsilciler Meclisinde düzenlenen başbakanlık seçiminde Fethi Başağa'nın tek rakibi olan Halid-el Bibas, oylama esnasında adaylıktan çekildiği yönünde Meclis Başkanı Akile Salih tarafından yapılan açıklamayı yalanladı.

Bibas, Facebook hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, başbakanlık yarışından hileyle uzaklaştırıldığını söyledi.

Adaylık için gerekli belgeleri şubat ayında Temsilciler Meclisine sunduğunu ve adaylığa kabul edildiğini belirten Bibas, "Adaylıktan çekilmemiştim. Akile Salih beni yarış dışı bırakmak için adaylıktan çekildiğime dair yalan söyledi." dedi.

Bibas, konuya ilişkin açıklama yapmak için neden üç gün beklediğine değinmedi.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, 10 Şubat'ta başbakanlık seçimi için düzenlenen oturumda Libya Devlet Yüksek Konseyinden Halid el-Bibas'ın adaylıktan çekildiğine dair bilgi aldıklarını söylemişti.

Ne olmuştu?

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti.

Ancak Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyinin hukuki altyapıyı belirleyecek kanunda uzlaşamaması nedeniyle seçimler planlanan tarihte yapılamadı.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümetinin görev süresinin 24 Aralık'ta dolduğu iddiasıyla 10 Şubat'ta yeni başbakan seçimi için toplandı.

Ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa başbakan seçildi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak görevinin başında olduğunu vurguladı.

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Temsilciler Meclisi, Meclis Başkanı, Tobruk, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Libya'da Başağa'nın tek rakibi olan Bibas, başbakanlık yarışından hileyle uzaklaştırıldığını söyledi Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Libya'da Başağa'nın tek rakibi olan Bibas, başbakanlık yarışından hileyle uzaklaştırıldığını söyledi Açıklaması - Son Dakika
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