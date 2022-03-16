Libya'da Başağa'nın yardımcısı Katrani devir teslim töreni olmadan görevine başladı - Son Dakika
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Libya'da Başağa'nın yardımcısı Katrani devir teslim töreni olmadan görevine başladı

16.03.2022 20:36
Libya'da Başağa'nın yardımcısı Katrani devir teslim töreni olmadan görevine başladı

Libya'nın doğusunda yer alan Tobruk'taki Temsilciler Meclisi tarafından yeni başbakan olarak seçilen Fethi Başağa'nın yardımcısı Ali el-Katrani'nin, resmi bir devir teslim töreni olmaksızın Bingazi'de görevine başladığı bildirildi.

Libya'nın doğusunda yer alan Tobruk'taki Temsilciler Meclisi tarafından yeni başbakan olarak seçilen Fethi Başağa'nın yardımcısı Ali el-Katrani'nin, resmi bir devir teslim töreni olmaksızın Bingazi'de görevine başladığı bildirildi.

İsmini vermek istemeyen Katrani'ye yakın bir kaynak AA muhabirine yaptığı açıklamada, Katrani'nin herhangi resmi bir devir işlemi olmaksızın bugün Bingazi'deki hükümet divanı binasında çalışmaya başladığını aktardı.

Katrani'nin Başbakanlık binasının Bingazi'deki genel merkezinde bugün resmi olarak çalışmaya başladığını söyleyen kaynak şu ifadeleri kullandı:

"Ali el-Katrani ile Ulusal Birlik Hükümetinin Başbakan Yardımcısı Hüseyin el-Katrani arasında yurt dışında olduğu için devir teslim töreni gerçekleşmedi. Hüseyin el-Katrani görevin Ali el-Katrani'ye devredilmesine karşı değil, ancak medyanın önünde de resmi devir teslim töreni düzenleyerek kendisini utanç verici bir duruma sokmak istemiyor."

Öte yandan görgü tanıklarına göre ise Ali el-Katrani'nin askeri güçle görevi devraldığı iddia ediliyor. Görgü tanıkları AA muhabirine dün gece Ali el-Katrani'nin Bingazi'de girdiği hükümet divanı binasının güvenlik güçleri tarafından kuşatıldığını ifade etti.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe hükümetinden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ne olmuştu?

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti. Ancak seçimler planlanan tarihte yapılamadı.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresinin 24 Aralık 2021'de dolduğu gerekçesiyle, 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa'yı başbakan seçti. Meclis 1 Mart'ta da Başağa hükümetine güvenoyu verdi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise, Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak, görevinin başında olduğunu ve görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini söyledi.

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Başbakan, Bingazi, Tobruk, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Libya'da Başağa'nın yardımcısı Katrani devir teslim töreni olmadan görevine başladı - Son Dakika


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