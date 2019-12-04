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Libya'da Başkanlık Konseyi Merkezi'ni hedef alan silahlı saldırganlar çekildi

6 saat önce

Libya'nın başkenti Trablus'ta Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Merkezi'ni hedef alan silahlı saldırganlar bölgeden çekildi.

Libya'da Başkanlık Konseyi Merkezi'ni hedef alan silahlı saldırganlar çekildi, System.String[]

Libya'nın başkenti Trablus'ta Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Merkezi'ni hedef alan silahlı saldırganlar bölgeden çekildi.

UMH'ye bağlı askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile bakanlar da silahlı saldırının hedefindeki Başkanlık Konseyi Merkezi'nden ayrıldı.

Saldırganların bazı talepleri olduğu belirtilirken konuya ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

Herhangi bir yaralanmaya yol açmadığı aktarılan saldırının ardından bölgede sükunetin hakim olduğu ve ana yolların trafiğe açıldığı kaydedildi.

Başkentin merkezinde Sikke yolu üzerinde bulunan UMH Başkanlık Konseyi Merkezi'ne gün içinde silahlı saldırı düzenlenmişti. Görgü tanıkları, Başkanlık Konseyi Merkezi'nden silah sesleri yükseldiğini aktarmıştı.

Ayrıca Halife Hafter'e bağlı birlikler tarafından öğleden sonra Trablus'a yönelik top atışları başlatılmış, UMH'ye bağlı güçler de buna karşılık vermişti.

Trablus, Libya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 11:16 Kaynak: AA
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