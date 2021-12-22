Libya'da başkanlık seçimlerinin 7 adayından "ulusal çıkarların üstünlüğü" konusuna vurgu - Son Dakika

Libya'da aralarında Fethi Başağa ve Halife Hafter'in de bulunduğu başkanlık seçimlerinin 7 adayı, "ulusal çıkarların tüm düşüncelerin üzerinde olduğu konusunda" anlaştıklarını duyurdu.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'e yakınlığıyla bilinen El-Hades televizyon kanalının haberinde, 24 Aralık'ta yapılması planlanan başkanlık seçimleri adaylarından Fethi Başağa ve Halife Hafter'in de aralarında bulunduğu 7 adayın Hafter milislerinin kontrolündeki Bingazi'de görüştüğü belirtildi.

Toplantıya katılan başkan adaylarının ulusal çıkarların önemi konusuna vurgu yaptığı kaydedilen haberde, "Toplantıya katılanlar, ulusal çıkarların tüm düşüncelerin üstünde ve ulusal uzlaşının geri dönülmeyecek bir ulusal seçenek olduğunu vurguladı." ifadeleri kullanıldı.

Haberde ayrıca adayların, koordinasyon ve iletişimin sürdürülmesi, birliğin sağlanması ve Libyalıların iradesine saygı duyulması gerektiğini teyit ettiği belirtildi.

Hafter'e yakın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, 24 Aralık'ta yapılması planlanan başkanlık seçimleri adaylarından Fethi Başağa, Halife Hafter, Ahmed Muaytik, Arif en-Nayid, Abdulmecid Seyfunnasr ve Şerif el-Vafi, Hafter milislerinin kontrolündeki Bingazi'de görüştüğü belirtilmişti.

Eski İçişleri Bakanı ve Misrata kentinden başkan adayı Fethi Başağa, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bingazi ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirmişti.

Libya'daki seçim süreci

Birleşmiş Milletler öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020 toplantılarında, ülkede başkanlık ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti.

Seçimlerde 98 kişi adaylık için başvururken Yüksek Seçim Komisyonu, 25 adayın başvurusunu "çifte vatandaşlık" ve haklarındaki "nihai yargı kararı" gibi nedenlerle reddetmişti.

Libya Yüksek Seçim Komisyonu Başkanı İmad es-Sayih bugün, seçim hazırlıklarına destek için bölgelerde oluşturulan seçim komitelerini feshetme talimatı vermişti.