Üye Girişi
Libya'da başkanlık seçimlerinin ertelenmesiyle belirsizlikler arttı - Son Dakika

Libya'da başkanlık seçimlerinin ertelenmesiyle belirsizlikler arttı

26.12.2021 13:24
Libya'da başkanlık seçimlerinin ertelenmesiyle belirsizlikler arttı

Libyalıların heyecanla beklediği başkanlık seçimlerinin bir ay ertelenmesinin ardından ülkede bundan sonrasına ilişkin belirsizliklerin arttığı gözleniyor.

Libyalıların heyecanla beklediği başkanlık seçimlerinin bir ay ertelenmesinin ardından ülkede bundan sonrasına ilişkin belirsizliklerin arttığı gözleniyor.

Seçimlerin 24 Ocak 2022'ye ertelenmesi üzerine bazı tarafların "hükümetin görev süresinin sona erdiği" yönündeki açıklamaları nedeniyle yeni çatışmaların yaşanmasından endişe ediliyor.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin kabinesi, 10 Mart'ta Sirte kentinde düzenlenen oturumda Temsilciler Meclisinden (TM) güvenoyu almıştı.

Oturumun ardından konuşan TM Başkanı Akile Salih, Meclisin verdiği güvenoyunun Birleşmiş Milletlerin (BM) yol haritasında kararlaştırılan seçimlere kadar geçerli olduğunu söylemişti.

Bazı milletvekilleri, mevcut hükümetin yerine yenisinin kurulması için baskı yapmaya çalışıyor; ancak bu, yürütme organının çalışma süresini yemin ettiği tarihten itibaren 18 ay olarak belirleyen Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun ihlali anlamına geleceği nedeniyle çok sayıda kişi tarafından kabul görmüyor.

"Siyasi süreci durdurmaya çalışacaklar"

Siyasi analist Salah el-Bekkuş, 24 Aralık'ta yapılması planlanan seçimlerin ertelenmesiyle bundan sonra yaşanabilecekleri AA muhabirine değerlendirdi.

Bekkuş, "TM Başkanı Salih, (ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife) Hafter ve şu an onlarla ittifak kurmaya çalışanlar, siyasi süreci durdurmaya çalışacak. Bunu yeni bir hükümet kurmanın ganimetlerini Siyasi Diyalog Forumu ve yol haritası dışında paylaşmak amacıyla yapacaklar." dedi.

Bunun, ittifakın halkın desteğini görmemesi, büyük ve aktif siyasi tarafların böyle bir projeye muhalefet etmesi nedeniyle zor olacağını savunan Bekkuş, şunları kaydetti:

"12 Kasım Paris Konferansı bildirisinde, mevcut geçici yürütme organından yeni yürütme organına yetki devrinin, Seçim Komisyonunun devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin nihai sonuçlarını aynı anda açıklamasından sonra gerçekleşeceğinin şart koşulduğunu unutmamak gerekir. Bu şart herhangi bir yetki boşluğunun oluşmasını önlemek amacıyladır."

Siyasi analist Mahmud İsmail de Libya'daki siyasi sürecin karmaşıklaşmaya doğru ilerlediğini, seçimlerin bir ay ertelenmesinin Meclisin kendisine yüklenen yükümlülükleri yerine getirmesi için yeterli olmayacağının düşünülebileceğini söyledi.

İsmail, "Milletvekillerinin böyle bir konuya hazır olmadığını düşünüyorum, çünkü sadece koltukta kalmak istiyorlar ve mevcut hükümette de fırtınalar esiyor. Bu nedenle bazıları 23 Aralık'ın hükümetin son anları olduğuna inanıyor." diye konuştu.

Meclisin yeni bir hükümet kurmak için harekete geçebileceğini kaydeden İsmail, mevcut hükümetin kalmak istediğini, diğer tarafların ise onun gitmesini istediğini ve tüm bunların Libya'yı değil sadece bazı kişileri ve pratikte uygulanamayacak birtakım fikirleri kurtarmak olacağını dile getirdi.

Siyasi boşluk

Siyasi analist Es-Senusi İsmail, mevcut hükümetin seçimleri başarılı kılmakta başarısız olduğu, Başbakan Abdulhamid Dibeybe'nin seçimlere girmeme sözünü ihlal ederek seçimlerde aday olduğu ve seçimlerin gidişatını sabote etmeye katkıda bulunduğu değerlendirmesi yaptı.

Senusi, "Ülke siyasi bir boşluğa düşecek ve yol haritasının uygulanmasındaki tüm eksikliklere ve başarısızlıklara rağmen bu hükümetin devam edip etmeyeceğini veya yeni bir hükümet kurmak için bir birlik olup olmayacağını düşünmek gerekir." dedi.

Adaylar arasında adaletin sağlanmasını teminat altına alacak şekilde yasaları değiştirdikten sonra mümkün olan en kısa sürede seçim yapmak gerektiğini aktaran Senusi, seçimleri uzun süre ertelemenin, yeni bir yol haritası geliştirmek için siyasi diyalog maratonuna izin vereceğini ve bunun zaman alabileceğini sözlerine ekledi.

YORUMLAR
500

Abdulhamid Dibeybe, Togo Cumhuriyeti, Aralık, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Libya'da başkanlık seçimlerinin ertelenmesiyle belirsizlikler arttı - Son Dakika


Büyükada'da kulaklarını kestikleri köpekleri kanlı kapışmaya sürüklediler Büyükada'da kulaklarını kestikleri köpekleri kanlı kapışmaya sürüklediler         
13:24
Çocuklarının gözleri önünde karısını öldürüp daireyi ateşe veren cani koca, uyuşturucu bağımlısı çıktı Çocuklarının gözleri önünde karısını öldürüp daireyi ateşe veren cani koca, uyuşturucu bağımlısı çıktı         
13:23
5 zincir markete "sebepsiz zam" cezası! 5 zincir markete "sebepsiz zam" cezası!         
09:06
Fahriye Evcen eşi Burak Özçivit'in doğum gününü kutladı, fotoğraflar sosyal medyanın gündeminde Fahriye Evcen eşi Burak Özçivit'in doğum gününü kutladı, fotoğraflar sosyal medyanın gündeminde         
08:59
KOM'dan Sarallar suç örgütüne 'Tırpan' operasyonu! KOM'dan Sarallar suç örgütüne 'Tırpan' operasyonu!         
08:55
Antalyaspor'u 2-0'lık skorla geçen Galatasaray, 7 maçlık galibiyet hasretini bitirdi Antalyaspor'u 2-0'lık skorla geçen Galatasaray, 7 maçlık galibiyet hasretini bitirdi         
18:14
Bilim insanları, 161 yıldır toprak altında duran sandığı açtı: Bunu beklemiyorduk Bilim insanları, 161 yıldır toprak altında duran sandığı açtı: Bunu beklemiyorduk         
17:23
Kulisleri hareketlendiren erken seçim iddiası! AK Parti YSK'dan bilgi mi istedi? Kulisleri hareketlendiren erken seçim iddiası! AK Parti YSK'dan bilgi mi istedi?         
13:08
Kripto para platformlarına yönelik ilk yaptırım! Binance'e 8 milyon lira ceza kesildi Kripto para platformlarına yönelik ilk yaptırım! Binance'e 8 milyon lira ceza kesildi         
12:15
Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı         
11:41
Ordu'da yol çalışması yapan işçiler, buldukları hazine karşısında kazmayı küreği bırakıp aşağı indi! Ordu'da yol çalışması yapan işçiler, buldukları hazine karşısında kazmayı küreği bırakıp aşağı indi!         
11:32
Dünyanın en zengin futbolcusu kim biliyor musunuz? Ronaldo ve Messi'den çok parası var Dünyanın en zengin futbolcusu kim biliyor musunuz? Ronaldo ve Messi'den çok parası var         
10:49
Türk definecileri hayrete düşüren olay! Kazmayı vurdukları ağaç kanamaya başladı Türk definecileri hayrete düşüren olay! Kazmayı vurdukları ağaç kanamaya başladı         
10:49
Meryem Uzerli kızlarıyla poz verdi, gören herkes aynı yorumu yaptı: Aynı anneleri Meryem Uzerli kızlarıyla poz verdi, gören herkes aynı yorumu yaptı: Aynı anneleri         
10:36
Cübbeli Ahmet Hoca'ya soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir? Cübbeli Ahmet Hoca'ya soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir?         
10:36
Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti         
10:34
Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet         
08:49

Son Dakika Haberleri
13:24 OYDER Başkanı Mersin: Hızlı bir şekilde ÖTV matrahlarının güncellenmesi gerekiyor
13:23 Büyükada'da kulaklarını kestikleri köpekleri kanlı kapışmaya sürüklediler
13:23 Çocuklarının gözleri önünde karısını öldürüp daireyi ateşe veren cani koca, uyuşturucu bağımlısı çıktı
12:46 Salatayı ağzına götüreceği sırada göz göze geldiği hayvan sebebiyle büyük korku yaşadı
12:45 Kılıçdaroğlu, evlerdeki en büyük endişe "İşten çıkarmalar" diyerek çözüm önerilerini sıraladı
12:31 Orkestra şefini 10 yıl sigortasız çalıştırdığı için davalık olan Fatih Ürek'e kötü haber!
12:30 Ahmet Ağaoğlu: Caner Erkin, Trabzonspor'u rüyasında görür
12:12 TESK Başkanı Palandöken'den dövizin düşmesi sonrasında gelmeyen indirimlere tepki geldi
11:55 Fenerbahçe, protestoya hazırlanan taraftarlarına seslendi
11:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan pitbull saldırısına uğrayan Asiye'nin babasına telefon: Ne gerekiyorsa yapılacak
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2021 13:36:35. #1.11#
SON DAKİKA: Libya'da başkanlık seçimlerinin ertelenmesiyle belirsizlikler arttı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement