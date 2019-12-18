Libya'da başkent Trablus'u savunma seferberliğine katılan 9. şehir Zuvara oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Libya'da başkent Trablus'u savunma seferberliğine katılan 9. şehir Zuvara oldu - Son Dakika

Libya'da başkent Trablus'u savunma seferberliğine katılan 9. şehir Zuvara oldu

6 saat önce

Libya'nın başkenti Trablus'u darbeci General Halife Hafter güçlerine karşı savunmak için seferberlik başlatan şehirlerin sayısı Zuvara'nın katılımıyla 9'a yükseldi.

Libya'da başkent Trablus'u savunma seferberliğine katılan 9. şehir Zuvara oldu, System.String[]

Libya'nın başkenti Trablus'u darbeci General Halife Hafter güçlerine karşı savunmak için seferberlik başlatan şehirlerin sayısı Zuvara'nın katılımıyla 9'a yükseldi.

Zuvara Belediye Meclisi, Zuvara İhtiyarlar ve İleri Gelenler Meclisi ile kentteki Ortak Güvenlik Odası, Askeri Oda ve Ulusal Emniyet Müdürlüğünden yapılan ortak seferberlik açıklaması, belediyenin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Devletin militarize olmasının kabul edilmeyeceği belirtilen açıklamada, batı bölgesindeki kentlere yönelik herhangi bir hareketliliği ve düşmanca saldırıları püskürtmek için hazır olunduğu ifade edildi.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Darbeci General Hafter, son olarak 12 Aralık'ta Trablus'a yönelik "Belirleyici Savaş" adıyla yeni bir saldırı talimatı vermişti. Hafter'in saldırı emri karşısında ülkenin batısında Misrata başta olmak üzere 8 kentte seferberlik ilan edilmişti.

Halife Hafter, Trablus, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 10:20 Kaynak: AA
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