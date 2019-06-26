Son Dakika Haberleri: Libya'da başkentin güneyindeki çatışmalar yoğunlaştı
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Libya'da başkentin güneyindeki çatışmalar yoğunlaştı

1 saat önce

Libya'da uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birlikler ve Halife Hafter güçleri arasındaki çatışmalar, başkent Trablus'un güneyinde yeniden yoğunlaştı.

Libya'da başkentin güneyindeki çatışmalar yoğunlaştı, System.String[]
Libya'da uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birlikler ve Halife Hafter güçleri arasındaki çatışmalar, başkent Trablus'un güneyinde yeniden yoğunlaştı.
Libya'da Halife Hafter'in Trablus saldırısına karşı UMH tarafından başlatılan "Burkan el-Gadab" operasyonunun komutanlarından Ahmed Ebuşahme, yerel bir televizyona yaptığı açıklamada, başkentin güneyinde Giryan kenti yakınlarındaki Kavasım, Ubşiba Zirai Bölgesi'ni ele geçirdiklerini duyurdu.
Başkenti ele geçirmek için nisan ayında operasyon başlatan Halife Hafter'e bağlı güçler, Giryan kentini ülkenin güneyindeki ikmal ve harekat noktası olarak kullanmıştı.
Hafter, Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine başkentte konuşlu bulunan uluslararası tanınırlığa sahip UMH'ye bağlı birlikler de "Burkan el-Gadab" adı altında karşı operasyona geçmişti.
Meşruiyet krizinin 2011'den bu yana sürdüğü Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasındaki çatışmalar özellikle başkent çevresinde iki aydan uzun süredir aralıklarla yoğunlaşarak devam ediyor.
Dünya Sağlık Örgütü'nün paylaştığı rakamlara göre, başkent çevresinde son iki buçuk aylık süre içinde yaşanan çatışmalarda 739 kişi hayatını kaybederken, 4 bin 400'ün üzerinde Libyalı da yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 04:02 Kaynak: AA
Trablus, Halife Hafter, Libya, Güncel
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