Libya'da batı bölgesinin ileri gelenlerinden Cenevre toplantısı için ateşkes şartı - Son Dakika
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Libya'da batı bölgesinin ileri gelenlerinden Cenevre toplantısı için ateşkes şartı

6 saat önce

Libya'da batı bölgesinin ileri gelenleri, tam anlamıyla ateşkes sağlanmadan Temsilciler Meclisi ve Libya Devlet Yüksek Konseyinin Cenevre'de yapılması planlanan askeri komite toplantısına katılmamasını istedi.

Libya'da batı bölgesinin ileri gelenlerinden Cenevre toplantısı için ateşkes şartı, System.String[]

Libya'da batı bölgesinin ileri gelenleri, tam anlamıyla ateşkes sağlanmadan Temsilciler Meclisi ve Libya Devlet Yüksek Konseyinin Cenevre'de yapılması planlanan askeri komite toplantısına katılmamasını istedi.

Libya'nın batı bölgesinin ileri gelenleri adına, Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçlerin yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonunun Twitter hesabından açıklama yayınlandı.


Açıklamada, "Temsilciler Meclisi ve Libya Devlet Yüksek Konseyinin Cenevre'de düzenlenmesi planlanan askeri komite toplantısına ancak ateşkesin tam olarak sağlanması halinde katılmasını, toplantıyı düzenleyen devletlerin de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine garanti vermesini talep ediyoruz." ifadelerine yer verildi.


Ayrıca Libya'yı temsil edecek kişinin BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame tarafından seçilmemesi şartı koşulan açıklamada, bu durumda toplantıda yapılan oylamaların kabul edilmeyeceği belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, bugün başkent Moskova'da yaptığı açıklamada, "Libya krizine ilişkin Cenevre'de askeri komite toplantısının en yakın zamanda yapılmasından yanayız." ifadelerini kullanmıştı.


Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, 19 Ocak'ta Berlin Konferansı'nda yapılan ateşkes çağrısına rağmen ihlallerini sürdürüyor.

Hafter'e bağlı milislerin son olarak bugün başkent Trablus'un güneyinde bir okul yakınına düzenlediği saldırıda 3 çocuk hayatını kaybetti, 1 çocuk yaralandı.

Cenevre, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 06:20 Kaynak: AA
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