Libya'da bazı vekillerden, TM Başkanı Salih'in BM'nin girişimini yanıtlamamasına tepki - Son Dakika
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Libya'da bazı vekillerden, TM Başkanı Salih'in BM'nin girişimini yanıtlamamasına tepki

26.03.2022 02:33
Libya'da bazı vekillerden, TM Başkanı Salih'in BM'nin girişimini yanıtlamamasına tepki

Libya'da Temsilciler Meclisi (TM) ile Libya Devlet Yüksek Konseyinin (DYK) görevini sürdürmesine karşı çıkan "Uzatmaya Karşı Parlamenterler Bloku", TM Başkanı Akile Salih'in, seçimlerin anayasal zeminini belirleyecek komite için üye seçmemesine tepki gösterdi.

Libya'da Temsilciler Meclisi (TM) ile Libya Devlet Yüksek Konseyinin (DYK) görevini sürdürmesine karşı çıkan "Uzatmaya Karşı Parlamenterler Bloku", TM Başkanı Akile Salih'in, seçimlerin anayasal zeminini belirleyecek komite için üye seçmemesine tepki gösterdi.

Yaklaşık 50 milletvekilinden oluşan Blok tarafından yapılan yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Danışmanı Stephanie Williams'ın 4 Mart'ta, seçimlerin zeminini oluşturacak komite kurma girişiminin memnuniyetle karşılandığı bildirildi.

TM Başkanı Salih'in bu konudaki olumsuz, bireysel ve Meclisi kendi şahsına indirgeyen tavrının kınandığı açıklamada, "bu konudaki tarihi sorumluluğun sadece Meclis başkanlığında olmadığı" belirtilerek, milletvekillerinden Williams'ın girişimine cevap vermeleri istendi.

Açıklamada, komite üyelerinin, Mecliste temsil olunan bölgeler üzerinden seçilmesi çağrısı yapıldı.

BM Danışmanı Williams, 4 Mart'ta, Libya'yı seçimlere götürecek anayasal zemini belirlemek üzere komite kurulmasını istemiş ve bunun için Tobruk kentindeki TM ve Devlet Yüksek Konseyine (DYK) altışar temsilci seçme çağrısında bulunmuştu.

Williams'ın girişimi, komitenin 2 hafta içinde kurulmasını öngörüyordu.

DYK 14 Mart'ta komite için 6 yerine 12 üye seçmiş, TM ise bu süre zarfında temsilcilerini seçmemişti.

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BM'nin Libya girişimi akametle mi sonuçlanacak? BM'nin Libya girişimi akametle mi sonuçlanacak?

Temsilciler Meclisi, Birleşmiş Milletler, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Libya'da bazı vekillerden, TM Başkanı Salih'in BM'nin girişimini yanıtlamamasına tepki - Son Dakika


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