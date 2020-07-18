Libya'da bir aile, oğullarının Hafter milislerince kaçırılmasını protesto etti - Son Dakika

Libya'da bir aile, oğullarının Hafter milislerince kaçırılmasını protesto etti

Libya'nın orta kesimlerindeki Cufra vilayeti merkezi Hun kentinde, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter milisleri tarafından kaçırılan bir genç ile kaçırıldıktan sonra işkence edilerek öldürülen kardeşinin ailesi gösteri düzenledi.

Libya'nın orta kesimlerindeki Cufra vilayeti merkezi Hun kentinde, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter milisleri tarafından kaçırılan bir genç ile kaçırıldıktan sonra işkence edilerek öldürülen kardeşinin ailesi gösteri düzenledi.

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Hukukçu aktivistlerin kurduğu Libya Suçları İzleme Örgütü'nün Facebook sayfasından yapılan açıklamaya göre, kaçırılan genç Ahmed Yusuf ile işkence edilerek öldürülen kardeşi Tarık Muhammed Yusuf'un ailesi Hun kentinde bir araya geldi.

Gösteriye katılan kadınlar, üzerinde "Hapishanelerde işkence ederek öldürmek uluslararası suçtur", "Kaçırma ve işkenceye hayır" ve "Ahmed Yusuf'u serbest bırakın" yazılı dövizler taşıdı. Facebook sayfasında gösteriye dair fotoğraflar paylaşıldı.

Örgüt, Hafter milislerinin Hun'da işlediği öldürme, kaçırma ve işkence suçlarını kınadı ve BM İnsan Hakları Konseyinin kurduğu Libya'daki insan hakları araştırma misyonuna bu ihlallerle ilgili harekete geçme çağrısı yaptı.

Söz konusu örgüt daha önce yaptığı açıklamada, Hafter yanlısı 128 Taburu'na bağlı silahlı bir grup tarafından kaçırılan Muhammed Yusuf'un cesedinin 5 Temmuz'da Hun'da bir hastane önünde bulunduğunu ve bedeninde işkence izlerine rastlandığını belirtmişti.

Kardeşinden daha önce kaçırılan Ahmed Yusuf'un akıbeti ise henüz bilinmiyor.

Muhammed Yusuf, Halife Hafter, Facebook, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 23:13 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Libya'da bir aile, oğullarının Hafter milislerince kaçırılmasını protesto etti - Son Dakika
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