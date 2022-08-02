Libya'nın Bint Baya bölgesinde sabahın erken saatlerinde bir akaryakıt tankeri devrildikten sonra patladı. Meydana gelen patlamada, tankerden sızan yakıtı toplamak için olay yerine gelen 7 kişinin hayatını kaybettiği, 51 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Libya 'da bir akaryakıt tankerinin devrilmesinin ardından meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi ise yaralandı.

Kaynak: İHA

Libya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Libya'da akaryakıt tankeri patladı: 7 ölü, 51 yaralı - Son Dakika

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