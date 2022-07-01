Libya'da bir grup eylemci Temsilciler Meclisi'ni basarak ateşe verdi - Son Dakika
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Libya'da bir grup eylemci Temsilciler Meclisi'ni basarak ateşe verdi

01.07.2022 23:08

Libya'da Sosyal medya üzerinden organize olan bir grup, kentlerde eylem yapma ve sivil itaatsizlik başlatma çağrısında bulundu. Bugün başkent Trablus'ta yüzlerce genç eylem yaparken, ülkenin doğusundaki Tobruk kentinde ise bir grup eylemci tarafından Temsilciler Meclisi basılarak ateşe verildi.

Sosyal medya üzerinden organize olan bir grup, "Gençlik Devrimi" sloganıyla 1 Temmuz'da Libya'nın bütün kentlerinde eylem yapma ve sivil itaatsizlik başlatma çağrısında bulunmuştu. Yasama ve yürütme organlarının lağvedilerek olağanüstü hal ilan edilmesi ve ülkede seçimlerin bir an önce yapılmasını talep eden yüzlerce genç, bugün başkent Trablus'un Şehitler Meydanı'nda da yüzlerce genç toplanarak eylem başlattı.

Libya'da eylemciler Tobruk'taki Temsilciler Meclisini ateşe verdi

TEMSİLCİLER MECLİSİNİ BASIP ATEŞE VERDİLER

Libya merkezli February televizyon kanalının haberine göre bir grup eylemci, ülkenin doğusundaki Tobruk kentinde bulunan Temsilciler Meclisini basarak ateşe verdi. Yerel medyada parlamentodan dumanlar yükseldiğini gösteren videolar paylaşıldı.

Libya'da eylemciler Tobruk'taki Temsilciler Meclisini ateşe verdi

MISIR VE CENEVRE'DEKİ GÖRÜŞMELERDEN SONUÇ ALINAMADI

Mısır'ın başkenti Kahire'de 11-19 Haziran'da Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde gerçekleştirilen Libya Devlet Yüksek Konseyi ve Temsilciler Meclisi (TM) üyelerinden oluşan ortak komite müzakerelerinden sonuç alınamadı.

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Stephanie Williams'ın katılımıyla, Cenevre'de 28-30 Haziran'da yapılan Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ve TM Başkanı Akile Salih ile beraberlerindeki heyetlerin görüşmelerinden de uzlaşma çıkmadı.

Williams dün yaptığı açıklamada, Tobruk'taki Temsilciler Meclisi (TM) ve Libya Devlet Yüksek Konseyi arasında Cenevre'de yapılan görüşmelerden sonuç alınmadığını duyurmuş, Tobruk'taki Temsilciler Meclisi tarafından Başbakan olarak seçilen Fethi Başağa ise dün gece, başkent Trablus'a zorla girme tehdidinde bulunmuştu.

Libya'da eylemciler Tobruk'taki Temsilciler Meclisini ateşe verdi

NE OLMUŞTU?

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti ancak seçimler planlanan tarihte yapılamamıştı.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresi 24 Aralık 2021'de dolduğu gerekçesiyle 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa'yı başbakan seçmiş, 1 Mart'ta ise Başağa hükümetine güvenoyu vermişti.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak görevinin başında olduğunu ve görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini söylemişti.

Libya'da eylemciler Tobruk'taki Temsilciler Meclisini ateşe verdi
Libya'da eylemciler Tobruk'taki Temsilciler Meclisini ateşe verdi
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Fethi Başağa'dan Libya'nın başkenti Trablus'a zor kullanarak girme tehdidi Fethi Başağa'dan Libya'nın başkenti Trablus'a zor kullanarak girme tehdidi Cenevre'deki Libya görüşmeleri sonuçsuz kaldı Cenevre'deki Libya görüşmeleri sonuçsuz kaldı
Kaynak: AA

Tripoli, Tobruk, Libya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Libya'da bir grup eylemci Temsilciler Meclisi'ni basarak ateşe verdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Libya'da bir grup eylemci Temsilciler Meclisi'ni basarak ateşe verdi - Son Dakika
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