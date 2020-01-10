Libya'da bir savaşın Akdeniz'den Avrupa'ya kontrolsüz göçle mücadeleyi zayıflatacağı endişesi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Libya'da bir savaşın Akdeniz'den Avrupa'ya kontrolsüz göçle mücadeleyi zayıflatacağı endişesi - Son Dakika Dünya

Libya'da bir savaşın Akdeniz'den Avrupa'ya kontrolsüz göçle mücadeleyi zayıflatacağı endişesi

7 saat önce

Göçmen akınıyla yeniden karşı karşıya kalmaktan endişe duyan Avrupa Birliği son günlerde Libya'yı sık sık masaya yatırken bazı sivil toplum örgütleri Avrupa Birliği'nin sığınmacılara yönelik Libya ile yaptığı anlaşmaları sert bir dille eleştiriyor.

Libya'da bir savaşın Akdeniz'den Avrupa'ya kontrolsüz göçle mücadeleyi zayıflatacağı endişesi, System.String[]

Göçmen akınıyla yeniden karşı karşıya kalmaktan endişe duyan Avrupa Birliği son günlerde Libya'yı sık sık masaya yatırırken bazı sivil toplum örgütleri Avrupa Birliği'nin sığınmacılara yönelik Libya ile yaptığı anlaşmaları sert bir dille eleştiriyor.


Avrupa'ya kaçmaya çalışan göçmenlere denizde yardım eli uzatan 'SOS Mediterranee' adlı sivil toplum örgütü yetkilisi Sophie Beau, "Avrupa Birliği sahil güvenlik görevlilerini eğitmek için Libya'ya büyük finansman sağlıyor, milyonlar aktarıyor ancak bu görevin daha iyi yerine getirildiği anlamına gelmiyor. Savaş halinde bir Libya Akdeniz'de kurtarma operasyonlarını yönetemeyecek, ölüm riski artacak." diyor.

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Avrupa Birliği, Libya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 02:06 
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